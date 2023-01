Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 27-jährigen kanadischen Verteidiger Arvin Atwal verstärken sich die Bietigheim Steelers nochmals im Endspurt um den Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey-Liga. Durch die Tatsache, dass die Defensivspieler teilweise fast 30 Minuten Eiszeit haben, haben die Trainer nach Verstärkung gesucht.

Arvin Atwal wechselt von den Cincinnati Cyclones aus der ECHL ins Ellental. Der 1,83 Meter große und rund 90 Kilogramm schwere Abwehrspieler bringt Erfahrung aus der American Hockey League als auch aus Europa mit, da er im letzten Jahr in der Slowakei gespielt hat. Für Spišskà Novà Ves aus der ersten Liga absolvierte er 41 Partien und kam dabei auf 25 Punkte.



Trainer Pekka Kangasalusta: „Arvin ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der sowohl in Unter- als auch in Überzahl spielen kann. Er verteidigt sehr gut und gibt uns zudem als Rechtsschütze mehr Möglichkeiten. Da er bereits ein Jahr in Europa gespielt hat, kennt er die große Eisfläche und hat hier Erfahrungen gesammelt.“