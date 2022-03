Die DEL am Dienstag

​Das war wichtig für die Bietigheim Steelers! Am Dienstagabend war die Düsseldorfer EG nach Torschüssen zwar die bessere Mannschaft, gewann auch zwei Drittel – doch in der Summe setzte sich der DEL-Neuling mit 4:3 durch. Weil die Krefeld Pinguine zeitgleich satt mit 1:7 gegen die Iserlohn Roosters baden gingen, droht dem Team vom Niederrhein mehr denn je der Abstieg in die DEL2.

Dagegen können sich die Steelers inzwischen immer sicherer auf ein zweites Jahr im Oberhaus einstellen. Die Hausherren gingen in Führung, doch im ersten Abschnitt drehte die DEG die Partie. Der Mittelabschnitt ging mit 3:0 an Bietigheim. Auch dank des starken Goalies Thomas McCollum brachten die Steelers den Sieg ins Ziel. Der DEG gelang nur noch der Anschlusstreffer.



Die Krefeld Pinguine mussten dagegen eine böse Packung hinnehmen. Als der Ehrentreffer gelang, führte Iserlohn schon mit 4:0. Auch die Augsburger Panther verschafften sich Luft mit dem 3:2-Sieg gegen die Eisbären Berlin. Derweil gewann der EHC Red Bull München das bayrische Duell mit dem ERC Ingolstadt mit 4:0.

Die Spiele in der Übersicht:

Bietigheim Steelers – Düsseldorfer EG 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Tore: Bietigheim: Jasper, Preibisch, Weiß, Naud – Düsseldorf: Proft, Eder, Barta.

Krefeld Pinguine – Iserlohn Roosters 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

Tore: Krefeld: Kulda – Iserlohn: Whitney (2), Ziegler, Jentzsch, Raedeke, Cornel, Bailey.

EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Tore: München: Gogulla, Daubner, Blum, Kastner.

Augsburger Panther – Eisbären Berlin 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Tore: Augsburg: Länger, Grahan, Valentine – Berlin: Wiederer, Boychuk.