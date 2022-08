Lesedauer: ca. 1 Minute

Der deutsche Nationalspieler Lean Bergmann wird aus familiären Gründen bis zum Jahresende von den Adler Mannheim an die Iserlohn Roosters ausgeliehen, um so näher an seinem Heimatort wohnen zu können.

Die Adler Mannheim haben sich mit dem ehemaligen NHL-Spieler Lean Bergmann darauf verständigt, den bis zum Saisonende 2022/23 gültigen Vertrag bis zum 27. Dezember 2022 ruhen zu lassen. Der Stürmer ist aus familiären Gründen mit der Bitte an den Club herangetreten, sich bis zur Wechselfrist von ligainternen Transfers den Iserlohn Roosters anschließen zu können, da er somit näher an seinem Heimatort wohnen kann. Bereits in der Saison 2018/19 stand Bergmann für die Iserlohn Rooster auf dem Eis und sammelte in 50 Spielen 29 Scorerpunkte (20 Tore, neun Vorlagen).

„Natürlich hinterlässt die Trennung auf Zeit von Lean eine Lücke, die wir nur mit vereinten Kräften schließen können. Er war und ist ein fester Bestandteil unseres Kaders, seine Qualitäten sind unbestritten. Dennoch haben in diesem Fall die privaten Gründe klar Vorrang. Wir sind uns sicher, dass Lean in Iserlohn wertvolle Spielpraxis sammeln wird, sich gleichzeitig aber besser um seine Angelegenheiten kümmern kann“, äußert sich Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Bergmann unterschrieb bereits für die Saison 2019/20 bei den Adlern, wechselte im Anschluss aber zunächst für zwei Jahre nach Nordamerika, wo er hauptsächlich für AHL-Team San Jose Barracudas auflief, aber auch zu 13 Einsätzen für NHL-Klub San Jose Sharks (eine Vorlage) kam. Vor der vergangenen Saison kehrte der 23-Jährige nach Deutschland zurück und sammelte in 32 Hauptrundenpartien für Mannheim 14 Scorerpunkte (neun Tore, fünf Vorlagen), ehe ihn eine Herzmuskelentzündung außer Gefecht setzte.