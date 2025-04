Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben Stürmer Bennet Roßmy für die Saison 2025/26 verpflichtet. In der Saison 2022/23 wurde er zum DEL-Rookie des Jahres gewählt.

„Bennet hat trotz seines jungen Alters schon ordentlich DEL-Erfahrung bei den Eisbären Berlin und der Düsseldorfer EG gesammelt und bringt alles mit, um bei uns den nächsten Karriereschritt zu machen. Ich habe ihn schon mehrere Jahre im Auge und bin deshalb sehr froh, dass er sich nun für die Fischtown Pinguins entschieden hat,“ freut sich Sportdirektor Sebastian Furchner über den Neuzugang

Bennet Roßmy wurde am 1. August 2003 in Zittau geboren. Seine ersten Eishockeyerfahrungen sammelte der 21-Jährige in den Nachwuchsligen in Tschechien (U16 – U20) und lief in dieser Zeit bereits für die U-Nationalmannschaften des DEB auf. 2020/21 folgte schließlich der Wechsel in die DEL2 zu den Lausitzer Füchsen. Ein Jahr später nahmen die Eisbären Berlin Roßmy unter Vertrag, bei denen der Linksschütze für zwei Spielzeiten aufs Eis ging (71 Spiele, drei Tore, fünf Vorlagen). Zudem lief Roßmy in beiden Saisons erneut für den Berliner-Kooperationspartner Lausitzer Füchse auf (83 Einsätze, 18 Tore, 24 Vorlagen). Auch International war der Stürmer weiter im Einsatz, wurde als Kapitän in das U18-Nationalteam berufen und später Assistenzkapitän der U20-Nationalmannschafzt. Danach führte ihn sein Weg für zwei Spielzeiten nach Düsseldorf (69 Einsätze, 9 Tore, 11 Vorlagen).