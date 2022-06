Verteidiger geht in seine vierte Spielzeit in Straubing

Lesedauer: ca. 1 Minute

In seinen bisher 135 absolvierten Partien für den niederbayerischen DEL-Club konnte der gebürtige Berchtesgadener 35 Scorer-Punkte auf seinem Konto verbuchen.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt zur Weiterverpflichtung: „Benedikt ist ein routinierter Verteidiger, der Stabilität und Ruhe in unsere Defensive bringt. Von seiner langjährigen Erfahrung profitiert die ganze Mannschaft und insbesondere unsere jüngeren Spieler. Er verleiht unserem Kader die notwendige Tiefe, die wir für die kommende Saison und die Champions Hockey League benötigen. Ich freue mich sehr, dass Benedikt und seine Familie sich dafür entschieden haben, weiterhin ein Teil der Tigers-Gemeinschaft zu sein.“

Benedikt Kohl sagt selbst zu seiner Verlängerung am Pulverturm: „Solange ich die Möglichkeit habe, in Straubing Eishockey zu spielen, gibt es für mich keinen Grund von hier weg zu gehen. Wir haben uns in den letzten Jahren konstant weiterentwickelt und darauf können wir stolz sein. Ich freue mich, dass ich auch in der kommenden Saison für die Straubing Tigers auf dem Eis stehen darf.“