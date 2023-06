Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Iserlohn Roosters aus der DEL haben einen weiteren Verteidiger verpflichtet. Aus der finnischen Liiga wechselt Ben Thomas an den Seilersee und nimmt die letzte Planstelle in der Defensive ein. In der vergangenen Saison wurde der 27-jährige mit Tappara finnischer Meister und gewann die Champions Hockey League.

Thomas begann seine Karriere in seiner Heimatstadt bei den Calgary Hitmen in der kanadischen Nachwuchsliga WHL. 2014 wurde er in der vierten Runde von den Tampa Bay Lightning gedraftet. Nach dem Abschluss seiner Juniorenzeit bei den Vancouver Giants unterschrieb er bei der Organisation der Lightning einen mehrjährigen Vertrag. In 319 AHL-Spielen erzielte der Rechtsschütze 101 Punkte für die Syracuse Crunch, 2020/21 stand er in fünf NHL-Spielen auf dem Eis.

Im Sommer 2021 entschied sich der Kanadier für einen Wechsel nach Europa. Nach Stationen bei den schwedischen Erstligisten Leksands und Växjö schloss er sich Tappara Tampere an. Mit dem finnischen Spitzenteam wurde der 1,85 m große Verteidiger in seiner Premierensaison auf Anhieb Meister in der Liiga und holte den Titel in der Champions Hockey League.