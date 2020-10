Ben Smith wechselt auf Leihbasis zu Rögle BK

Lesedauer: ca. 1 Minute

US-Amerikaner Ben Smith wird für die kommenden sieben Wochen nach Schweden zu Rögle BK ausgeliehen.

Nach der erneuten Verschiebung des Saisonstarts in der DEL haben sich die Adler Mannheim und Rögle BK auf ein Leihgeschäft verständigt. Demnach wird Angreifer Ben Smith in den kommenden sieben Wochen auf Leihbasis für das schwedische SHL-Team auflaufen. Sollten die Adler an der diesjährigen CHL-Saison teilnehmen, können sie den 32-jährigen US-Amerikaner jederzeit nach Mannheim zurückbeordern.

„Alle Parteien profitieren von diesem Leihgeschäft“, sagt Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „Während unser Saisonauftakt noch ungewiss ist, kann Ben Spielpraxis in einer sehr starken europäischen Liga sammeln. Rögle hingegen bekommt einen überaus erfahrenen und spielstarken Center, der stets im Sinne des Teams handelt und ein absoluter Leader ist. Wir wünschen Ben eine gute Zeit in Schweden und freuen uns, wenn er wieder das Adler-Trikot überstreift.“