Die Adler Mannheim gewinnen ihre Heimpartie gegen Straubing mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Dabei ist das Spiel lange Zeit offen und Mannheim gelingt erst in der Schlussphase die Entscheidung.

Der Mann des Spiels war Mannheims Stürmer Ben Smith, der mit drei Toren den 4:1-Heimsieg gegen Straubing sicherstellte. Der Matchwinner meinte nach dem Spiel: „Natürlich freut es mich, dass ich offensiv erfolgreich sein konnte, gerade, da ich zu Saisonbeginn etwas Probleme hatte. Wichtiger ist aber, dass wir gleich wieder einen Sieg nach der Niederlage vom Donnerstag feiern konnten.“ Ein zerfahrenes erstes Drittel mit zahlreichen Strafzeiten auf beiden Seiten ließen nur wenig Spielfluss aufkommen. Die beste Chance dabei hatten die Gäste aus Straubing, als diese in doppelter Überzahl jedoch knapp scheiterten. Besser machten es dann aber die Adler, als Smith (17.) im Powerplay seinen ersten Treffer zum 1:0-Pausenstand erzielte. Straubing kam zum zweiten Drittel stark aus der Kabine, drängte auf den Ausgleich und verdiente sich diesen in Person von Andreas Eder in der 25. Spielminute zum 1:1. Die erneute Führung der Adler bescherte Smith (30.) mit seinem zweiten Tor, als Straubing in doppelter Unterzahl agierte. Mit diesem Spielstand ging es dann in die zweiten Pause. Im Schlussabschnitt wollte Mannheim die frühe Vorentscheidung herbeiführen, scheiterte jedoch immer wieder am gut aufgelegen Tigers-Torhüter Matt Robson (23 Paraden), der zunächst Straubing im Spiel halten konnte. Gut fünf Minuten vor Ende fälschte Markus Eisenschmid einen Schuss von David Wolf zum vorentscheidenden 3:1 ab. Als Robson seinen Kasten zugunsten eines sechsten Feldspielers geräumt hatte, vollendete Ben Smith seinen Hattrick in das verwaiste Tor zum 4:1-Endstand. Mannheim bleibt damit Tabellenführer der Gruppe Süd, während Straubing auf dem sechsten Platz liegend den Abstand auf das Mittelfeld nicht verkürzen konnte. „Wir hatten uns vorgenommen, sofort wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren“, sprach Adler-Trainer Pavel Gross. „Das ist uns letztlich gelungen. Ich bin mit dem Einsatz und der Einstellung meiner Mannschaft zufrieden. Wir wussten, dass uns kein einfaches Spiel erwartet.“

Tore: 1:0 (16:20) Ben Smith (Matthias Plachta, Joonas Lehtivuori / PP1), 1:1 (24:06) Andreas Eder (Marco Baßler, Marcel Brandt), 2:1 (29:59) Ben Smith (Matthias Plachta, Markus Eisenschmid / PP2), 3:1 (55:07) Markus Eisenschmid (David Wolf, Mark Katic), 4:1 (58:33) Ben Smith (Thomas Larkin, Nico Krämmer / EN)

Strafminuten: Mannheim 6, Straubing 16