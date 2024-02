Lesedauer: ca. 1 Minute

Ben Finkelstein hat die Verantwortlichen der Eisbären Berlin darüber informiert, dass er seine aktive Laufbahn mit sofortiger Wirkung beenden wird. Der Verteidiger gab persönliche Gründe für diese Entscheidung an.

Der US-Amerikaner, der aktuell eine Verletzung auskuriert, wechselte im Sommer nach Berlin. Vor seinem Engagement für den Hauptstadtclub lief Finkelstein auf professioneller Ebene in Europa für die Vienna Capitals und in Nordamerika für die Iowa Wild (AHL) sowie in der ECHL für die Newfoundland Growlers und Greenville Swamp Rabbits auf.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Bens Entscheidung, die Karriere mit sofortiger Wirkung zu beenden, kam für uns aus dem Nichts. Er hat seine aktuelle Verletzung nahezu vollständig auskuriert. Wir haben nach der Länderspielpause fest mit seiner Rückkehr ins Team gerechnet. Ben war ein wichtiger Baustein unserer starken Verteidigung. Er wird uns fehlen. Sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine. Natürlich respektieren wir seinen Entschluss. Wir wünschen ihm auf dem weiteren Lebensweg alles Gute.“

Der Rechtsschütze bestritt für die Eisbären in der laufenden Saison 37 Partien in der DEL. In diesen Spielen verbuchte er 15 Assists. Anfang dieser Woche trat Finkelstein mit seiner Entscheidung an die Sportliche Leitung heran, seine Laufbahn aus persönlichen Gründen vorzeitig zu beenden. Sein Vertrag wurde aufgelöst und der 26-Jährige befindet sich bereits wieder in seiner Heimat.