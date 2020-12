Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Augsburger Panther haben wie geplant ihre Defensive verstärkt. Von den Krefeld Pinguinen wechselt innerhalb der DEL der Deutsch-Kanadier Wade Bergman in die Fuggerstadt.

Bergman kam zur Saison 2016/17 von Esbjerg Energy, mit denen er 2016 dänischer Meister wurde, zu den Fischtown Pinguins nach Bremerhaven. Nach zwei Jahren schloss sich der Verteidiger zur Saison 2018/19 dann für zwei Spielzeiten den Grizzlys Wolfsburg an. Mittlerweile stehen für den 30-jährigen Linksschützen 213 DEL-Spiele zu Buche. Mit 17 Tore und 73 Assists unterstrich Bergman dabei bereits Fähigkeiten als offensiv ausgerichteter Abwehrspieler.

Zu dieser Saison zog es den 1,75 Meter großen und 79 Kilogramm schweren gebürtigen Kanadier dann weiter nach Krefeld. Für die Pinguine bestritt Bergman zuletzt zwei Partien beim Magenta-Sport-Cup. Nicht nur aufgrund seiner beiden Assists zählte er dabei zu den auffälligsten Akteuren in Reihen der Seidenstädter.

Nach dem Abgang von Trainer Glen Hanlon vor einigen Tagen entschied sich Bergman dann aber, eine neue Herausforderung zu suchen. Diese hat er nun in Augsburg gefunden. Mit Brady Lamb hat Bergman gemeinsam für die University of Minnesota-Duluth gespielt. Zusammen gewannen die beiden 2011 mit ihrem Team die US-amerikanische College-Liga NCAA.

Panther-Coach Tray Tuomie: „Speziell während einer Pandemie war es uns wichtig, einen Spieler zu finden, der idealerweise bereits in Deutschland ist und zudem unsere Liga bestens kennt. Wade Bergman wird keine große Eingewöhnungszeit benötigen, das ist ein großer Vorteil. Er ist ein guter Schlittschuhläufer, der offensiv Akzente setzen kann und auch in der eigenen Zone präsent ist. Wir sehen ihn als optimale Lösung für die freigewordene Stelle in der Defensive und sind glücklich, dass er sich für die Augsburger Panther entschieden hat. Da er nicht unter das Ausländerkontingent fällt, haben wir rechnerisch noch sechs Importstellen für die Saison 2020/21 offen.“