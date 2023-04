Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Augsburger Panther haben für die kommende Saison einen weiteren Verteidiger unter Vertrag genommen. Von den Bietigheim Steelers wechselt Tim Schüle nach Augsburg.

Für Bietigheim, Düsseldorf und Nürnberg absolvierte Schüle in zehn Spielzeiten 442 Partien in der Deutschen Eishockey Liga. Dabei stehen für den 32-jährigen Verteidiger 25 Tore und 57 Assists zu Buche.

Auch in der DEL2 sammelte Schüle bereits Erfahrung. In 208 Spielen für Bietigheim, Frankfurt und Freiburg hat der 182 cm große und 91 kg schwere Linksschütze 49 Tore 130 Assists vozuweisen. In der Saison 2017-18 war Schüle punktbester Verteidiger der zweiten Liga, im Jahr 2021 stieg er mit Bietigheim in die DEL auf.

Christof Kreutzer kennt seinen neuen Schützling bereits aus gemeinsamer Zeit in Düsseldorf: „Tim Schüle ist ein guter Schlittschuhläufer und guter Aufbauspieler. In der DEL2 zählte er mit seinen Fähigkeiten immer zu den besten Offensivverteidigern, ohne dabei seine defensiven Aufgaben zu vernachlässigen. Mit seiner Erfahrung und seinem Charakter wird er, egal in welcher Liga wir spielen werden, auch wichtig für unsere Kabine sein.“

„Als die Anfrage aus Augsburg kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich hatte zuletzt in Bietigheim zwar vier tolle Jahre bei meinem Heimatverein, freue mich jetzt aber auf meine neue Herausforderung mit den Panthern. Selbst wenn es für uns in der DEL2 weitergehen sollte, startet hier ein spannendes Projekt. Wir werden die Gejagten sein und die DEL2 keinesfalls unterschätzen, werden aber ambitioniert starten und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen“, so Tim Schüle, der das Panthertrikot mit der Nummer 40 tragen wird.