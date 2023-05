Lesedauer: ca. 1 Minute

Vom EC Bad Nauheim aus der DEL2 wechselt der 25-jährige Vertediger Mick Köhler in die Fuggerstadt. Somit haben die Augsburger Panther aktuell 18 deutsche Spieler für die DEL-Saison 2023-24 unter Vertrag.

Mick Köhler stammt aus dem Nachwuchs der Kölner Haie, für die er bereits 67 Spiele in der Deutschen Eishockey absolvierte. Zur Saison 2021-22 wechselte der gebürtige Bonner fest zum EC Bad Nauheim, für die er vorher bereits per Förderlizenz zum Einsatz gekommen war. Im Sommer 2021 wurde der 190 cm große und 100 kg schwere Linksschütze vom Stürmer zum Verteidiger umfunktioniert und entwickelte sich schnell zu den besten Defendern der DEL2. In den beiden vergangenen Jahren erzielte er 24 Tore und gab 48 Assists in 124 Spielen. Nach einer starken Saison feierte er mit den Roten Teufeln zuletzt die Vizemeisterschaft in der zweiten Liga.

Bereits am 10. September 2023 kehrt Mick Köhler mit seinem neuen Club an seine alte Wirkungsstätte zurück. Die Augsburger Panther bestreiten ihr letztes Testspiel vor Beginn der neuen DEL-Saison an diesem Tag um 16:00 Uhr beim EC Bad Nauheim im Colonel-Knight-Stadion.

„Mein Wechsel nach Augsburg war schon während der Playoffs in der DEL2 eine zusätzliche Motivation für mich. Unsere starke Saison mit Bad Nauheim ermöglicht mir persönlich nun, dass ich meine Karriere in der DEL fortsetzen kann. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei den Panthern und möchte helfen, dass die neue Spielzeit für diesen Traditionsclub eine erfolgreiche wird“, so Mick Köhler, der die Rückennummer 11 erhält.

Christof Kreutzer ergänzt: „Mick Köhler hat in den beiden vergangenen Jahren eine beachtliche Entwicklung genommen. Wir haben ihn selbst immer wieder scouten können und sind deshalb überzeugt, dass er nach dem Umweg über die DEL2 auf seiner neuen Position auch in der DEL seinen Weg gehen wird. Er bringt körperlich sowie spielerisch alle Voraussetzungen dafür mit und ist zudem ein harter Arbeiter.“