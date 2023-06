Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Augsburger Panther haben den nächsten finnischen Angreifer unter Vertrag genommen. Ebenfalls von Lukko wechselt der Außenstürmer Jere Karjalainen zum PENNY DEL-Club.

Jere Karjalainen absolvierte in den Trikots von Jokerit, HPK, Tappara und Lukko seit 2012 insgesamt 454 Liiga-Partien. Dabei stehen für den 31-jährigen Rechtsschützen 105 Tore und 99 Assists bei einem Plus-Minus-Wert von +45 in der Statistik. Mit Tappara wurde Karjalainen zweimal finnischer Meister und bestritt für das Spitzenteam zudem 40 Spiele in der Champions Hockey League. Von 2020 bis 2022 lief der 175 cm große und 81 kg schwere Finne für HK Sochi und Dinamo Riga in der KHL auf (elf Tore und 17 Assists in 81 Partien). In die Auswahl seines Heimatlandes wurde Karjalainen in den letzten vier Jahren regelmäßig berufen. Im Rahmen der Euro Hockey Tour verbuchte er in diesem Zeitraum in 20 Spielen 14 Scorerpunkte. Im Jahr 2021 wurde Karjalainen mit Finnland Vizeweltmeister.

Karjalainen wird die Rückennummer 21 tragen.