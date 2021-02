Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Augsburger Panther verlieren gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) und damit wichtige Punkte im Kampf um Platz vier.

Die Augsburger Panther trafen zum dritten Mal diese Saison auf die Nürnberg Ice Tigers. Im Curt-Frenzel-Stadion ging es um wichtige drei Punkte im Kampf um den begehrten vierten Platz der Gruppe Süd in der DEL, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Die Augsburger mussten auf Goalie Olivier Roy verzichten, der laut Mitteilung des Clubs für acht bis zehn Wochen ausfallen wird. Er hatte sich unglücklich im Spiel gegen Ingolstadt das Knie verdreht und musste unter Schmerzen im ersten Drittel das Eis verlassen. Niklas Länger, der Augsburger U20-Nationalspieler, verließ diese Woche die Panther in Richtung Heilbronn zu den Falken, um in der DEL2 weitere Spielpraxis zu sammeln.

Augsburg hatte den eindeutig besseren und dynamischeren Start erwischt, in den ersten Minuten ging das Spiel fast nur in eine Richtung. Auch Nürnberg erarbeitete sich danach die ein oder andere Chance, scheiterten aber an Markus Keller im Tor der Panther. Eine erste Strafzeit der Nürnberger konnte Augsburg in der elften Minute nicht nutzen, wie auch andersherum die Ice Tigers ihre erste Möglichkeit im Powerplay nicht nutzten. Die zweite allerdings in der 17. Minute schossen die Nürnberger dann zum 1:0 ein, nach Videobeweise war der Torschütze Thomas Gilbert. Gut eine Minute später war es dann Max Kislinger, der das nächste Tor der Nürnberg Ice Tigers markierte.

Augsburg brauchte genau elf Sekunden im zweiten Drittel für den Anschlusstreffer, den John Rogl markierte. Auch der letzte Treffer in diesem Drittel fiel durch einen Augsburger, einmal mehr war es Spencer Abbott, dazwischen allerdings auch zwei Treffer der Nürnberg Ice Tigers, Patrick Reimer und Daniel Schmölz erhöhten auf 3:1 und 4:1. Augsburg war im letzten Drittel die spielbestimmende Mannschaft. So gelang der Anschlusstreffer durch T.J. Trevelyan, aber zu mehr reichte es nicht mehr.

Für Augsburg geht es am Freitag, 26. Februar, um 20.30 Uhr gegen die Straubing Tigers weiter. Bereits am Mittwoch um 18.30 Uhr empfängt Nürnberg die Adler Mannheim.

Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Tore: 0:1 (16:43) Gilbert; 0:2 (18:03) Kislinger (McLellan); 1:2 (20:11) Rogl (Abbott, Lamb); 1:3 (24:26) Reimer (Cornel); 1:4 (30:57) Schmölz (Adam, Gilbert); 2:4 (37:38) Abbott (Valentine, LeBlanc); 3:4 (42:29) Trevelyan (Kristo, Keller);

Strafen: Augsburg 8, Nürnberg 6.

Sascha Ratzinger