Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Augsburger Panther können ihr erstes Heimspiel vor Fans im Curt-Frenzel-Stadion nicht mit einem Sieg krönen und verlieren am Freitag in der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Iserlohn Roosters mit 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).

Über 4700 Zuschauer waren es, die das erste Bully nach mehr als 570 Tagen ohne Fans im heimischen Stadion verfolgten. Die Stimmung war herausragend und jeder freute sich, die Panther wieder unterstützen zu können.

Das Spiel lief allerdings nicht so, wie es sich die Panther vorgestellt hatten. Bis zur Hälfte des Spiels konnte man keines der fünf Überzahlspiele, einmal sogar über eine Minute mit fünf gegen drei, zu einem Tor verwerten. Das war einfach zu wenig, Iserlohn spielte hart und konnte in der 29. Minute das erste Tor erzielen – Nicholas Schilkey war erfolgreich. Iserlohn machte es besser und erhöhte nach einem Powerplay durch einen Schlagschuss von Sena Acolatse auf 2:0. So ging es dann auch in die zweite Drittelpause. Die Panther gaben nicht auf und waren bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Mit extremen Forechecking schaffte es David Stieler, zehn Minuten vor Ende des Spiels einen Schuss von Henry Haase am sehr gut aufgelegten Hannibal Weitzmann vorbei abzufälschen. Der Anschluss war geschafft, währte aber nur kurz, denn Kris Foucault stellte drei Minuten später im Powerplay den alten Abstand her. Zu Ende des Spiels hatten die Panther auch noch Pech, als Brad McClure nur den Pfosten traf. Headcoach Mark Paderson nahm früh Torhüter Olivier Roy zugunsten eines weiteren Stürmers vom Eis, doch auch dies brachte keinen Erfolg – der an diesem Abend überragend agierende Luke Adam konnte zum Endstand von 4:1 für die Roosters ins leere Tor einschießen. Was aber blieb, war trotz Niederlage die Freude in Augsburg, wieder vor Fans und guter Stimmung Eishockey spielen zu können.

Am Sonntag, 19. September, geht es für die Augsburger Panther zu den Kölner Haien, die Iserlohn Roosters empfangen zu Hause den ERC Ingolstadt.

Augsburger Panther – Iserlohn Roosters 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Tore: 0:1 (28:53) Schilkey (Adam, Labrie); 0:2 (35:51) Acolatse (Foucault, Weitzmann); 1:2 (48:16) Stieler (Haase, LeBlanc); 1:3 (52:33) Foucault (Schilkey); 1:4 (57:37) Adam (Riefers).

Strafen: Augsburg 6, Iserlohn 14.

Sascha Ratzinger