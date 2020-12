Lesedauer: ca. 1 Minute

​Augsburger Panther gegen Straubing Tigers hieß das erste Testspiel aus Sicht der Gastgeber nach genau neunmonatiger Pause, das die Gäste aus Niederbayern in einem temporeichen Spiel im Penaltyschießen mit 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) für sich entscheiden konnten.

Die große Frage war, ob die Kräfte bei den Augsburgern schon nach einer Woche Training reichen würden. Die Antwort war klar zu geben: Nicht das ganze Spiel. Gerade in den jeweiligen letzten Minuten der Drittel taten sich die Panther schwer gegen sehr gut agierende Straubinger, die sich immer wieder im Angriffsdrittel festsetzen konnten.

Den ersten Treffen im gespenstisch leeren Curt-Frenzel-Stadion markierte aber der AEV. Jaro Hafenrichter, der auch schon in der legendären Champions-League-Serie der letzten Saison den ersten Treffer erzielte, schoss die Scheibe unspektakulär zum 1:0 ein. Straubing machte am Ende des Drittels weiter sehr viel Druck, scheiterte aber immer wieder am gut aufgelegten Torwart der Augsburger, Markus Keller.

Die Augsburger Panther kamen im zweiten Drittel gut aus der Kabine und machten in den ersten vier Minuten wieder das Spiel. Allerdings sprang nur eine Chance durch Scott Valentine heraus. 2:52 Minuten vor Ende des Drittels traf Andi Eder zum Ausgleich durch einen platzierten Schuss über die Schulter in das kurze Eck. Zwei Minuten später dann Williams durch die Schoner von Markus Keller zum 2:1. Zu diesem Zeitpunkt eine verdiente Führung für die Straubing Tigers.

Straubing war auch im letzten Drittel deutlich effizienter im Aufbau, wie aus heiterem Himmel fiel der Ausgleich für Augsburg durch T.J. Trevelyan. 2:2 hieß es nach 60 Minuten und auch nach der fünfminütigen Overtime, in der in der letzten Sekunde Straubings Torhüter Vogl mit einer Wahnsinnsparade gegen Simon Sezemsky parierte. Eder entschied das Spiel dann im Penaltyschießen mit dem dritten Versuch für die Tigers.

Alle Neuzugänge der Augsburger bekamen ihre Eiszeit, konnten sich so gut präsentieren und drei durften beim Penaltyschiessen ran. Wade Bergmann ist definitiv eine Verstärkung für die Abwehr. Er ist ja bekannt mit Brady Lamb, beide haben drei Jahre im College zusammengespielt. Am Freitag gastieren die Panther aus Ingolstadt im wieder menschenleeren Curt-Frenzel-Stadion.

Tore: 1:0 (06:07) Hafenrichter (Sternheimer, EQ); 1:1 (37:08) Eder (EQ); 1:2 (39:03) Williams (Connolly, EQ); 2:2 (42:13) Trevelyan (EQ); 2:3 (65:00) Eder (SO). Strafen: Augsburg 2, Straubing 4.

Sascha Ratzinger