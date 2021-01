Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Augsburger Panther gewinnen mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) gegen die Straubing Tigers durch einen Doppelpack von Simon Sezemsky.

Knapper konnte es laut Tabelle eigentlich nicht sein. Die Straubing Tigers mit 13 Punkten und einem Quotienten von 1,30 auf dem fünften Tabellenplatz, ein Punkt und 0,10 vor den Augsburger Panthern. Das letzte Aufeinandertreffen in Straubing ging mit 2:1 an die Augsburger, auch dieses Derby hatte es wieder in sich, denn beide Mannschaften kämpfen um den begehrten vierten Tabellenplatz der zur Teilnahme in den Play-offs berechtigt.

Im Tor nach sechs Spielen Pause war wieder Olivier Roy, der sofort viel zu tun bekam und auch das erste Überzahlspiel der Straubinger überstehen musste. Chancen gab es im ersten Drittel nur wenige, das Augenmerk lag bis dahin auf einem sehr körperbetonten Spiel beider Mannschaften, auch die Augsburger konnten zwei Powerplays nicht nutzen. Straubings Torhüter Matthew Robson konnte gut parieren, was auf ihn zuflog, musste letztlich aber in der 16. Minute doch hinter sich greifen, als Simon Sezemsky sein erstes Saisontor durch seinen unnachahmlichen Schlagschuss erzielte. Mit dieser 1:0-Führung ging es zum ersten Mal in die Kabine.

Beide Mannschaften schenkten sich nichts und Straubing erarbeitete sich eine leichte Überlegenheit. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Tigers durch Kael Mouilierat war es Marco Sternheimer mit seinem ersten Saisontor, der die Panther wieder in Führung schoss. Roy im Tor der Augsburger hatte einen überragenden Tag erwischt, er musste ein ums andere Mal das 2:1 der Augsburger verteidigen.

Im letzten Drittel war es dann Straubing, das mit dem 2:2 durch Marcel Brandt die erste Duftmarke setzte. Die Antwort der Panther folgte auf den Fuß, Sezemsky erzielte die erneute Führung der Augsburger zum 3:2, sein zweites Tor an diesem Abend. Straubing warf nochmal alles nach vorne, konnte aber auch ein Powerplay nicht nutzen, um das Spiel zu drehen. Durch zwei weitere Strafen auf Straubinger Seite ließen sich die Augsburger Panther einen weiteren Derbysieg nicht mehr nehmen. Augsburg muss am 1. Februar in Schwenningen antreten und Straubing trifft am 31. Januar zu Hause auf Ingolstadt.

Augsburger Panther – Straubing Tigers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Tore: 1:0 (15:05) Sezemsky (Haase, Clarke), 1:1 (28:49) Mouillierat (Tropp, Mulock), 2:1 (31:10) Sternheimer (Payerl, Clarke), 2:2 (47:58) Brandt (Laganiere), 3:2 (48:46) Sezemsky (Stieler, Valentine).

Strafen: Augsburg 8, Straubing 12.

