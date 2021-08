Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Augsburger Panther sichern sich die Dienste von zwei Talenten: Verteidiger Michael Gottwald und Torhüter Marinus Schunda wechseln von den Starbulls Rosenheim in die Fuggerstadt.

Der gebürtige Rosenheimer Michael Gottwald sammelte in der Saison 2020-21 seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich. Im Trikot der Starbulls absolvierte der 18-jährige Verteidiger 29 Spiele in der Oberliga, dabei stehen für Gottwald ein Tor und drei Assists zu Buche. Mit der U18-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes nahm der 181 cm große und 85 kg schwere Linksschütze Ende April zudem an der U18-Weltmeisterschaft in den USA teil. Nun besetzt Gottwald die Position des achten Verteidigers im Kader der Augsburger Panther. Daneben wird das Defensivtalent auch für die U20 des Augsburger Eislaufverein sowie per Förderlizenz weiterhin für die Starbulls Rosenheim spielberechtigt sein.

Ebenfalls von der Mangfall in die Fuggerstadt wechselt der 18-jährige Schlussmann Marinus Schunda. Der 176 cm große und 74 kg schwere Linksfänger hat seinen Vertrag bei den Starbulls aufgrund eines mit seinem Studienplatz verbundenen Ortwechsels aufgelöst und ist in der Saison 2021-22 vornehmlich für die U20 des AEV vorgesehen. Über den Trainingsbetrieb der Profis soll er an die DEL herangeführt werden. Wie Gottwald bleibt aber auch Schunda, der bereits für die U-Mannschaften des DEB zu Einsätzen kam, weiterhin per Förderlizenz zusätzlich für Rosenheim in der Oberliga spielberechtigt.

Darüber hinaus werden mit Luca Mayer (19 Jahre) und Joshua Appler (18 Jahre) auch die beiden anderen Goalies der U20-Mannschaft des Augsburger EV für die DEL lizenziert.

Auch der junge Torwart Moritz Borst wird in der Saison 2021/22 wieder für die Augsburger Panther in der DEL lizenziert. Der 20-jährige Linksfänger war zuletzt die Nummer eins im Tor der U20 und kam in der abgelaufenen Spielzeit auch zu einem ersten Kurzeinsatz in der Deutschen Eishockey-Liga. Im Trainingsbetrieb der Profis ist Borst bereits seit dem Jahr 2017 fester Bestandteil.