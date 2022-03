Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Augsburger Panther holen nach einem emotionalen und kämpferischen Spiel einen Punkt gegen den EHC Red Bull München, verlieren nach Verlängerung mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

3680 Zuschauer im Curt-Frenzel-Stadion sahen eine beherzt aufspielende Augsburger Mannschaft. Man merkte, die Panther hatten sich bei ihrer Rückkehr aufs Eis nach ihrer Coronazwangspause etwas vorgenommen.



Gegen Red Bull München sind es von jeher hart umkämpfte Spielen, aber diese Szene die sich Münchens Kapitän und Nationalspieler Patrick Hager gestern leistete war in dieser Phase des Spiels mehr als überflüssig. In der siebten Spielminute streckte er Augsburgs David Stieler mit einem Check gegen den Kopf nieder, sodass dieser mit wackligen Beinen vom Eis getragen werden musste, anschließend ging es direkt in das nahegelegene Krankenhaus. Für Hager war die Partie damit zu Ende, er wurde mit einer Matchstrafe belegt. Die Panther konnten allerdings das fünfminütige Überzahlspiel nicht zu einem Tor nutzen. Erst in der darauffolgenden Powerplaysituation konnte T.J. Trevelayn den Puck unhaltbar nach einem Schuss von Matt Puempel abfälschen. Einmal mehr war auch Jesse Graham wieder der überragende Vorlagengeber, sein Punktekonto nunmehr 36, davon 34 Vorlagen.

München hatte sich zum Beginn des zweiten Abschnitts dann mehr vorgenommen und sie kamen auch immer besser ins Spiel. Filip Verejcka glich nach toller Vorlage von Philip Gogulla zum 1:1 in der 31. Minute aus. Ein ums andere Mal konnte der an diesem Tag überragende Schlussmann der Augsburger, Olivier Roy, die Panther im Spiel halten.

Der Druck der Münchner ließ auch im Schlussabschnitt nicht merklich nach, allerdings sollte auf beiden Seiten kein Tor mehr fallen. Die Entscheidung gab es also im Overtime, die nur 29 Sekunden dauern sollte, als Zach Redmond bei 3 gegen 3 allein vor Roy auftauchte und die Scheibe unhaltbar unter die Latte einschoss.

So erkämpften sie die Augsburger zumindest einen wichtigen Punkt im Gerangel um die unteren Tabellenplätze.

Tore: 1:0 (16:39) Trevelayn (Puempel, Graham); 1:1 (30:05) Varejcka (Szuber, Gogulla); 1:2 (60:29) Redmond (Street, Tiffels). Strafen: Augsburg 10, München 35.

Sascha Ratzinger