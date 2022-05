Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Verteidiger Blaz Gregorc verlängert. Gregorc wechselte kurz vor Ende der Transferperiode in der abgelaufenen Saison in die Fuggerstadt und wusste beim DEL-Club auf Anhieb zu überzeugen.

Nach seinem Wechsel von den Black Wings Linz nach Augsburg bestritt Blaz Gregorc zehn Spiele für die Panther. In diesem Zeitraum war der 32-jährige slowenische Nationalspieler, der jüngst mit dem Nationalteam seines Landes in die A-Gruppe aufgestiegen ist, mit einem Tor und fünf Assists teamintern der punktbeste Abwehrspieler und drittbeste Scorer. Nur wenige Verteidiger in der Liga schossen im Hauptrunden-Endspurt öfter auf das gegnerische Tor als Gregorc (23 Torschüsse). Mit über 23 Minuten Eiszeit pro Spiel erhielt der 190 cm große und 95 kg schwere Linksschütze die meiste Eiszeit aller Pantherspieler, mit +5 führte der zweifache Olympia-Teilnehmer in den letzten zehn Spielen der Saison auch die Plus-Minus-Wertung der Panther an. Aufgrund der gezeigten Leistungen entschieden sich die Verantwortlichen des DEL-Clubs, den Vertrag mit Gregorc um eine Spielzeit zu verlängern.

Panthercoach Peter Russell über den erfahrenen Defender: „Blaz Gregorc hat in den letzten Wochen der Saison eine Schlüsselrolle bei den Panthern eingenommen. Trotz seiner Größe ist er ein sehr mobiler Verteidiger und guter Aufbauspieler, der auch defensiv seine Aufgaben immer zuverlässig erledigt. Zudem ist er im Powerplay und Penalty-Killing jederzeit einsetzbar.“

„Ich habe die wenigen Wochen in Augsburg sehr genossen und mich hier wirklich willkommen gefühlt. Leider hat es am Ende nicht ganz für die Playoffs gereicht. Es freut mich sehr, dass ich zurückkehren kann und wir die Saison 2022-23 mit der Unterstützung der Pantherfans zu einem besseren Ende bringen können. Die Stimmung beim letzten Heimspiel gegen Düsseldorf war wirklich unglaublich, hoffentlich können wir gemeinsam viele solcher Abende erleben“, so Blaz Gregorc.