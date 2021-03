Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Augsburger Panther lassen dem Tabellenletzten der DEL-Nordgruppe, den Krefeld Pinguinen, keine Chance und gewinnen im heimischen Curt-Frenzel-Stadion deutlich mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

Zum ersten Heimspiel gegen eine Mannschaft der Nordgruppe empfingen die Augsburger Panther die Krefeld Pinguine. Dabei gab Brady Lamb sein Comeback, nachdem er eine verletzungsbedingte Pause einlegen musste und vier Spiele fehlte. Punkte mussten her, das merkte man den Augsburgern in den ersten Minuten sofort an. Mit viel Druck wurde nach vorne gespielt. Die verdiente Führung erzielte Henry Haase mit einem Hammer von der blauen Linie in der vierten Minute. Augsburg war danach weiter bemüht nachzulegen. Krefeld zeigte im ersten Drittel, warum man auf dem letzten Tabellenplatz steht: Kaum ein Pass kam an, dies verhinderte einen vernünftigen Aufbau in das gegnerische Drittel fast zur Gänze. Die Panther konnten kurz vor Ende des Abschnitts durch Wade Bergman auf 2:0 erhöhen.

Augsburg begann, wie man aufhörte, weiter mit körperbetontem Spiel und Drang auf das gegnerische Tor, Krefeld hatte nichts entgegenzusetzen. Endlich klappte es für Augsburg auch in Überzahl, in der 25. Minute fälschte Michael Clarke einen Schuss von Scott Valentine unhaltbar zum 3:0 ab. Den Schlusspunkt im zweiten Drittel setzte Bradley McClure zum zwischenzeitlichen 4:0.

Auch im letzten Drittel konnten die Pinguine nichts mehr entgegensetzen, obwohl Augsburg die Zügel etwas lockerte und die Gäste somit zu der ein oder anderen Chance kamen. Auch im Powerplay kurz vor Ende des Spiels erzielten sie kein Tor und so fuhr Markus Keller, der Torhüter der Panther, seinen ersten Shutout der Saison ein. Das Spiel endete mit 5:0 – den einzigen Treffer des Schlussabschnitts verbuchte T.J. Trevelyan.

Die Augsburger Panther spielen als nächstes am 26. März in Iserlohn bei den Roosters, die Krefeld Pinguine müssen am 25. März zu Hause gegen die Straubing Tigers ran.

Tore: 1:0 (03:57) Haase (Kristo, Holzmann); 2:0 (19:07) Holzmann (LeBlanc, Bergman); 3:0 (24:37) Clarke (Valentine, LeBlanc); 4:0 (30:28) McClure (Stieler, Trevelyan); 5:0 (50:22) Trevelyan (Kristo, Stieler).

Strafen: Augsburg 2, Krefeld 6.

Sascha Ratzinger