4:3-Auswärtssieg nach Verlängerung

Augsburger Panther gewinnen auch bei Meister Eisbären Berlin

26.10.2025, 09:41 Uhr Lesedauer: eine Minute

Nach dem siebten Sieg in Folge klettert Augsburg vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz.

Vor 14.200 Zuschauern in der Uber Arena erwischten die Gastgeber den besseren Start. Innerhalb von 2:31 Minuten brachten Jean-Sebastian Dea und Markus Vikingstad Berlin mit 2:0 in Führung. Noch vor der ersten Pause verkürzte Alexander Blank für die Panther.

Im zweiten Abschnitt wanderte Eisbären-Spieler Jonas Müller wegen hohen Stocks auf die Strafbank - Augsburg nutzte das anschließende Powerplay zum 2:2 durch Donald Busdeker. Danach durften die Hauptstädter 1:37 Minute bei 5-gegen-3 in Überzahl ran, konnten diese Chance aber nicht in Zählbares ummünzen.

In den Schlussabschnitt startete Berlin furios und ging nach nur 30 Sekunden durch Andreas Eder erneut in Front. Doch die Gäste blieben hartnäckig und glichen abermals durch Cody Kunyk zum 3:3 aus. Da keinem Team mehr ein weitere Treffer gelangen sollte, ging die Partie in die Overtime. Dort belohnte Alexander Blank nach 2:39 Minuten die Panther mit seinem zweiten Tor des Abends zum 4:3-Auswärtssieg.

Während es für Berlin die zweite Niederlage am Wochenende bedeutete, bestätigte Augsburg seine starke Verfassung mit dem siebten Sieg in Folge und belegt zumindest bis heute Abend den dritten Rang.