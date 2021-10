Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem die Augsburger Panther am Freitag in Wolfsburg sicher Körner gelassen hatten (man drehte ein 0:4 zum Punktgewinn nach regulärer Spielzeit), war trotzdem genügend Kraft da, um die Nürnberg Ice Tigers mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) niederzuringen.

Bei den Panthern im Tor war Markus Keller, der den verletzten Olivier Roy ersetzen musste. Wie es um den ersten Goalie der Augsburger steht, werden Untersuchungen diese Woche zeigen. Keller hatte auf jeden Fall einen sehr guten Abend erwischt und schrammte knapp am Shutout vorbei. Das Team spielte mit viel Elan nach vorne und man merkte schnell, dass Nürnberg auch, was das körperliche Spiel anging, unterlegen war. Dass es nur 1:0 nach dem ersten Drittel stand, war mehr als schmeichelhaft, aber auch der schlechten Chancenverwertung der Augsburger geschuldet. Lediglich Vinny Saponari konnte die Scheibe im Tor der Ice Tigers unterbringen.

Nürnberg erarbeitete sich aber Anfang des Mittelabschnittes deutlichere Chancen und war nun spielbestimmend. In diesen Druck hinein waren es aber dann die Augsburger, genauer gesagt Chad Nehring, der den Puck in das Nürnberger Tor hineinarbeitete. Dem nicht genug, ganze 23 Sekunden später dann Adam Payerl mit einem satten Schuss unter die Latte zum 3:0. Kurz darauf hatte dann Keller auch noch das Glück des Tüchtigen, als ein Nürnberger nur den Pfosten traf. Man ging also mit einem beruhigendem Drei-Tore-Vorsprung in die Kabine.

Nicht verwunderlich war, dass die Panther im letzten Spielabschnitt das Ergebnis eher verwalteten, als noch weiter auf Angriff zu spielen. Es hieß Kräfte sparen und so kam es dann noch zu dem Ehrentreffer der Ice Tigers durch Blake Parlett. Nürnberg nahm zwei Minuten vor dem Ende noch seinen Torhüter vom Eis, um mit einem Feldspieler mehr noch alles zu versuchen, aber es fiel auf beiden Seiten kein Tor mehr.

Die Augsburger Panther empfangen am 15. Oktober den Tabellenführer aus München, Nürnberg empfängt Krefeld.

Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Tore: 1:0 (15:26) Saponari (Graham, Magnus Eisenmenger); 2:0 (37:29) Nehring (Puempel); 3:0 (37:52) Payerl (Campbell, Clarke); 3:1 (42:20) Parlett (Kislinger, Ustdorf).

Strafen: Augsburg 4, Nürnberg 4.

Sascha Ratzinger