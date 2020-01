Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat ihr erstes Relegationsspiel bei der 2020 IIHF U20 Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien gewonnen. Die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter siegte gegen Kasachstan mit 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Die deutsche Mannschaft startete besser ins Spiel, kombinierte sich des Öfteren in das Angriffsdrittel ohne jedoch zwingende Torchancen zu erarbeiten. Lukas Reichel hatte in der 13. Minute nach einem Stützle-Solo die beste deutsche Gelegenheit des ersten Drittels, traf jedoch nur den Schoner des Goalies. Yusup Asukhanov verpasste in der 15. Minute hingegen für die Kasachen in Überzahl die Chance auf die Führung, als der 19-Jährige ein Zuspiel von Andrei Buyalski freistehend nicht verwerten konnte. Kurz vor der Drittelpause war Hendrik Hane bei einem Schuss von Andrei Buyalski mit der Fanghand zur Stelle.

Früher Treffer für die DEB-Auswahl im Mittelabschnitt: Lukas Reichel traf nach 81 Sekunden nach Vorarbeit von John-Jason Peterka und Daniel Wirt zur deutschen Führung. In der Folge bestimmte die deutsche Mannschaft das Geschehen und hatte bei doppelter Überzahl Pech, als Yannik Valenti die Latte traf (26.). Louis Brune erhöhte in der 32. Minute nach Vorarbeit von Yannik Valenti zur verdienten 2:0-Führung. Bis zur zweiten Drittelpause hatte die DEB-Auswahl weitere hochkarätige Chancen – ein Treffer sollte jedoch nicht mehr gelingen. In den Schlussabschnitt startete die deutsche Mannschaft erneut mit einem frühen Treffer: John-Jason Peterka traf nach gutem Zuspiel von Tim Stützle zur Drei-Tore-Führung. Dominik Bokk baute das Ergebnis in der 52. Minute in Überzahl auf 4:0 aus und besorgte somit zugleich den Endstand.

Die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter geht mit 1:0 in der Best-of-Three-Serie in Führung und trifft am Samstag (11 Uhr) erneut auf Kasachstan.