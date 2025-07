Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eisbären Berlin bestätigen die Verpflichtung von Andreas Eder. Der Stürmer kommt vom Ligakonkurrenten EHC Red Bull München zum Hauptstadtclub.

Eders Vertrag in Berlin läuft über zwei Jahre. Er wird für die Eisbären mit der Rückennummer 43 spielen.

Der 1,89 Meter große und 91 Kilogramm schwere Rechtsschütze debütierte in der Saison 2015/16 für München in der DEL. 2019 wechselte Eder zunächst ligaintern nach Nürnberg. In der Folge stand der Angreifer zwei Spielzeiten bei den Straubing Tigers unter Vertrag. Zur Saison 2022/23 kehrte der 29-Jährige dann wieder zu den Münchnern zurück. Im Laufe der Spielzeit 2023/24 wechselte der Stürmer auf Leihbasis zum EV Zug in die Schweiz. Eder bestritt in der National League insgesamt 17 Pflichtspiele und steuerte drei Tore und fünf Assists bei. Die vergangene Saison absolvierte er wieder beim EHC Red Bull München. Für die Isarstädter, Nürnberg und Straubing kommt er in insgesamt 437 DEL-Spielen auf 221 Scorerpunkte (94 Tore, 127 Assists). Mit München feierte Eder den Gewinn dreier Deutscher Meisterschaften.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir freuen uns, Andy nun auch offiziell in unserer Mannschaft zu begrüßen. Andy hat seine Klasse bereits mehrfach unter Beweis gestellt und wird eine wichtige Rolle in unserer Offensive einnehmen. Er ist vielseitig einsetzbar und durchsetzungsstark. Zudem kann er sowohl als Center als auch als Flügelstürmer spielen.“

„Ich freue mich auf die kommende Zeit in Berlin. Die Eisbären sind nicht nur sportlich erste Klasse. Ich habe die gesamte Organisation als unglaublich hilfsbereit und familiär kennengelernt. Ich blicke positiv in die Zukunft und möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen“, erklärt Andreas Eder.