Lesedauer: ca. 1 Minute

Er schien der ewige Eisbär zu sein - nun aber verlässt Kapitän André Rankel die Eisbären Berlin, für die er seit 2003 auf dem Eis stand.

Rankel wird ab der kommenden Saison nicht mehr für den Hauptstadtclub spielen. Der 34jährige Stürmer gewann mit den Eisbären sieben Mal den Meistertitel in der DEL, holte 2008 den Pokal und gewann 2010 mit dem Team die European Trophy.

„Es ist für mich unmöglich all das in Worte zu fassen, was André für die Eisbären geleistet hat“, sagt Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee. „Wir haben André Rankel zu den Eisbären geholt, als er noch 17 Jahre jung war. Er hat inzwischen sein halbes Leben lang für unsere Organisation die Schlittschuhe geschnürt, Checks gefahren und vor allem Tore geschossen. Dafür und für sein vorbildliches Verhalten auf dem Eis und außerhalb gebührt ihm ein ganz großes Dankeschön. Wir denken heute an all die Verdienste von André und schätzen seine Leistungen für das Team und unsere Eisbären-Familie sehr.“



Per Hattrick zum Vereinsrekord

André Rankel kam 2003 von den Berlin Capitals zu den Eisbären Berlin. Direkt in seinem ersten DEL-Spiel gelang ihm ein Tor. Es sollten 246 Treffer in 865 DEL-Spielen folgen. Damit ist Rankel mit deutlichem Abstand der Rekordtorschütze der Hauptstädter. Die Führung in der ewigen Torjägerliste der Eisbär übernahm er vor gut zwei Jahren mit einem Hattrick gegen die Fischtown Pinguins. Nun hat er am letzten Hauptrunden-Spieltag gegen den gleichen Gegner seine letzte Partie im Trikot der Hauptstädter absolviert.

Rankel gehört zum goldenen 1985er Jahrgang der Eisbären, zu dem auch Florian Busch, Frank Hördler und der vor dieser Saison nach Iserlohn gewechselte Jens Baxmann zählen, und war acht Jahre lang Kapitän des Teams. Er trug die Rückennummer 24, die bei den Eisbären künftig nicht mehr vergeben wird. Der Flügelstürmer nahm zudem an sieben Weltmeisterschaften teil und bestritt mit dem Nationalteam auch die Olympischen Spiele 2010 in Vancouver. Insgesamt spielte er über 1000 Spiele im Eisbären-Trikot (inkl. Test, Pokal, Nachwuchs und internationalen Spielen) und 134 im Dress der deutschen Nationalmannschaft.

Weitere Informationen zu ihrem Kader für die Saison 2020/21 möchten die Eisbären Berlin am morgigen Donnerstag bekanntgeben.