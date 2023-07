Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Augsburger Panther sind erneut auf dem Transfermarkt tätig geworden. Von den Kölner Haien wechselt der gebürtige Augsburger Alexander Oblinger zurück in seine Heimat.

Alexander Oblinger, der seine Eishockeylaufbahn im Nachwuchs des Augsburger EV startete, bestritt in seiner Profilaufbahn 666 DEL-Spiele für Berlin, Nürnberg, Ingolstadt, Straubing und Köln. Dabei stehen für den 1,91 Meter großen und 99 Kilogramm schwere Rechtsschützen 92 Treffer und 72 Assists in der Statistik. 2009 wurde Oblinger als junger Spieler mit den Eisbären erstmalig Deutscher Meister, 2014 folgte mit dem ERCI sein zweiter Titelgewinn im deutschen Oberhaus. In seinen Teams war der Fuggerstädter ein wichtiger Rollenspieler, der keinen Zweikampf scheute und sich immer in den Dienst seiner Teamkollegen stellte.



„Ich bin seit Monaten immer wieder mit Alexander Oblinger im Austausch. Schon als unser Ligaverbleib noch nicht sicher gewesen ist, war er einer unserer Kandidaten, auch nach dem Klassenerhalt riss der Kontakt nie ab. Alex wollte unbedingt für die Panther auflaufen. Uns erwartet eine lange und harte Saison, mit seiner Verpflichtung wollen wir den Konkurrenzkampf in unserem Angriff von Beginn an beleben und uns tiefer aufstellen. Seine Physis, seine Einsatzbereitschaft und seine DEL-Erfahrung sind zudem wichtige Elemente für unser neues Team“, so Panther-Coach Christof Kreutzer kurz vor dem Beginn der Saisonvorbereitung am 1. August.

Heimkehrer Alexander Oblinger: „Es bedeutet mir viel, dass ich nach all den Jahren als Profi nochmal nach Augsburg zurückkehren darf und meine Schlittschuhe im Curt-Frenzel-Stadion für die Panther schnüren kann. Ich möchte den Fans hier beweisen, wie viel mir an der Stadt und diesem Club liegt und in jedem Wechsel mein Herz auf dem Eis lassen. Nur mit harter Arbeit jedes Einzelnen werden wir als Team in dieser Saison erfolgreich sein, dazu möchte ich meinen Teil beitragen.“