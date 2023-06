Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach knapp 5 Monaten im Amt lässt der ehemalige Weltklasse-Skispringer per sofort seine Aufgaben ruhen und verlässt die Schwenninger Wild Wings zum Ende des Monats. In offenen Gesprächen mit den Gesellschaftern Thomas Burger und Michael Werner konnten sich beide Seiten darauf verständigen, dass sich die gemeinsamen Wege an dieser Stelle trennen.

„Wir haben durch den regelmäßigen Austausch mit Alexander Herr auf beiden Seiten immer klar und offen den Status Quo erörtert und nun die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit zu beenden. Dafür sind beidseitig plausible Gründe verantwortlich und so war es im Sinne der WILD WINGS der richtige Zeitpunkt für diesen Entschluss. Wir möchten uns an dieser Stelle bei Alexander für seinen Input in den letzten Monaten bedanken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen“, geben die Gesellschafter Einblicke in die Entscheidungsfindung.

Unterdessen übernimmt Stefan Wagner nun wieder alleinverantwortlich die Geschäftsführung und wird in den kommenden Wochen, gemeinsam mit dem Team der Geschäftsstelle, Strukturen für die Gesamtorganisation erarbeiten.