​Der erst 19-jährige Außenstürmer Alexander Boyarin erhält einen Vertrag bei den Krefeld Pinguinen. Boyarin ist für das Nachwuchsprogramm vorgesehen und erhält eine Förderlizenz für die DEL2 (Ravensburg Towerstars) und die Oberliga (KEV 81).

Geboren in Berlin, wuchs Boyarin in Moskau auf und spielte für die Vereine Dynamo und Spartak Moskau, ehe er im Jahr 2018 für eine Saison nach Stockholm in die schwedische Nachwuchsliga wechselte. Letzte Saison spielte Alexander Boyarin in seiner Geburtsstadt bei den Eisbären Juniors (DNL), wo er in 34 Spielen auf 12 Tore und 13 Vorlagen kommt. Des Weiteren gehört er seit seinem Umzug zurück nach Deutschland auch zum Kader der deutschen U19-Nationalmannschaft. Alexander Boyarin ist mit seiner Körpergröße von 1,91 Meter in der Lage, ein körperbetontes Angriffsspiel zu spielen.

Auch Torhüter Nikita Quapp wurde von den Krefeld Pinguinen für zwei Jahre unter Vertrag genommen. Der 17-Jährige begann seine Ausbildung in seiner Geburtsstadt Ravensburg und spielt seit 2016 in der RB Hockey Academy in Salzburg. Auch Quapp konnte letzte Saison erste Erfahrungen im Trikot der deutschen Nationalmannschaft machen und ist für das Nachwuchsprogramm der Pinguine vorgesehen. Quapp wird kommende Saison fest bei Kooperationspartner Ravensburg zum Einsatz kommen und hat dort auch die Möglichkeit, beim EV Lindau in der Oberliga Süd Erfahrungen zu sammeln.