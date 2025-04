Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Straubing Tigers und Verteidiger Alex Green setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der 26-jährige US-Amerikaner wird auch in der Saison 2025/26 das Trikot der Straubing Tigers tragen. Green stieß in der abgelaufenen Spielzeit zur Mannschaft und konnte sich auf Anhieb als zuverlässiger Abwehrspieler etablieren.

„Alex hat sich schnell eingelebt und war vom ersten Tag an ein stabiler Faktor in unserer Defensive“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Er bringt genau die physische Präsenz und Ruhe mit, die wir in unserer Abwehr brauchen. Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt.“

Auch Green selbst blickt der kommenden Spielzeit mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr darauf, nächste Saison wieder in Straubing zu sein. Es war eine Selbstverständlichkeit, meinen Vertrag zu verlängern und zu den besten Fans der Penny DEL zurückzukehren. Ich denke, es wird eine spannende Saison und ich kann es kaum erwarten, mit dem Team wieder loszulegen.“