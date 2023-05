Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Nürnberg Ice Tigers können mit Cole Maier den ersten Neuzugang im Sturm für die kommende DEL-Saison 2023/24 bestätigen. Der 27-jährige US-Amerikaner wechselt von den Manitoba Moose aus der American Hockey League (AHL) nach Nürnberg und erhält einen Einjahresvertrag.

Cole Maier absolvierte in der zurückliegenden Saison 57 Spiele für die Manitoba Moose mit 16 Toren und 14 Assists. In insgesamt 223 AHL-Partien von 2019 bis 2023, in denen er im Anschluss an seine College-Karriere ausschließlich das Trikot der Moose trug, sammelte der 1,85 Meter große Rechtsschütze 49 Tore und 50 Assists. In der Saison 2021/22 wurde er als wertvollster Spieler seines Teams ausgezeichnet.



Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Mit Cole Maier haben wir einen körperlich robusten und spielstarken Mittelstürmer verpflichtet, der auf die Erfahrung von 223 Spielen in der AHL zurückgreifen kann. Als Rechtsschütze gibt er unserem Team zusätzliche Flexibilität am Bully und im Powerplay.“