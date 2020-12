Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim gewinnen mit 3:0 gegen die Straubing Tigers und fahren somit den zweiten Saisonsieg ein. Torwart Felix Brückmann steht erstmals zwischen den Pfosten und spielt zu null.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag stand Adler-Torhüter Felix Brückmann bei seiner Rückkehr nach Mannheim im Mittelpunkt des Geschehens. Alle 20 Schüsse konnte der 30-jährige entschärfen und avancierte so zum Matchwinner beim 3:0-Heimerfolg. „Es hat Spaß gemacht und war schön, wieder für die Adler in einem Pflichtspiel aufzulaufen“, sprach der Goalie nach der Partie. „Es war vielleicht nicht unser bestes Spiel, aber wir haben gekämpft und waren effektiv. Straubing hat uns das Leben schwer gemacht, da war es umso wichtiger, dass wir dagegengehalten haben.“ Erst vor der Saison kehrte der gebürtige Freiburger von den Grizzlys Wolfsburg zurück nach Mannheim. Dort ist er kein Unbekannter, da er bereits bei den Jungadlern spielte und im Anschluss in der Saison 2011/12 sein erstes DEL-Spiel im Trikot der Adler bestritt. Im Jahre 2014 erfolgte der Wechsel nach Wolfsburg. Sein Gegenüber Matt Robson im Tor der Tigers machte seine Sache jedoch ebenfalls gut. Erst im zweiten Drittel fand David Wolf die Lücke zur knappen 1:0-Führung. Im Schlussabschnitt versuche Straubing vergeblich den Ausgleich zu erzielen. Die Entscheidung dann nach zwei Toren durch Tommi Huhtala und Jason Bast innerhalb von 74 Sekunden zum 3:0-Endstand.

Tore: 1:0 (27:25) David Wolf (Denis Reul, Matthias Plachta), 2:0 (48:59) Tommi Huhtala (Nico Krämmer, Björn Krupp), 3:0 (50:13) Jason Bast (David Wolf, Matthias Plachta)

Strafminuten: Mannheim 4, Nürnberg 6