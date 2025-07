Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim haben für die bevorstehende DEL-Saison 2025/26 einen weiteren Angreifer unter Vertrag genommen. Vom EHC Biel-Bienne wechselt Anthony Greco nach Mannheim. Der 31-jährige US-Amerikaner unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

„Wir sind unheimlich froh, dass sich Anthony für uns entschieden hat“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins. „Anthony bringt Schnelligkeit, Führungsqualitäten und eine unerbittliche Arbeitsmoral in unser Team. Er ist ein harter Arbeiter mit einer Mentalität, bei der das Team an erster Stelle steht. Seine individuellen Werte, zusammen mit seinen familiären Werten, werden die Kultur bereichern, die wir in Mannheim aufbauen wollen.“

Greco verbrachte den Großteil seiner Profikarriere in der nordamerikanischen AHL. Für Bridgeport, Springfield, Syracuse, San José und Hartford absolvierte der Rechtsschütze 360 Partien, in denen er 109 Tore und 126 Vorlagen verbuchte. In diesen sieben Spielzeiten bestritt der 1,78 Meter große und 80 Kilogramm schwere Stürmer auch zwei NHL-Partien, jeweils eins für die Florida Panther sowie die New York Rangers.

Zur Saison 2022/23 wagte Greco den Sprung über den großen Teich, schloss sich dem schwedischen SHL-Vertreter Frölunda an. Für die Göteborger streifte er sich 60 Mal das Trikot über und brachte es auf 33 Scorerpunkte (17 Tore, 16 Assists). Nach weiteren Stationen in Linköping und Togliatti wechselte Greco Ende November 2024 zum EHC Biel-Bienne. In der Schweizer NLA schoss er in 24 Spielen zwölf Tore, drei weitere Treffer bereitete er mit vor.