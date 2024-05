Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim haben mit Kristian Reichel die nächste Verpflichtung für die DEL-Spielzeit 2024/25 bekannt geben.

Die Adler Mannheim haben den 25-jährigen Stürmer Kristian Reichel, der auch im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft ist und somit keine Ausländerlizenz einnimmt, verpflichtet und diesen mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.



Der Name Reichel ist in der Eishockeywelt kein unbekannter. Sowohl Kristians Vater Robert, der von 1994 bis 1996 für Frankfurt aufs Eis ging, daneben aber auch viele Jahre in Tschechien und in der NHL auflief, als auch sein Onkel Martin, von 1990 bis 2010 für Freiburg, Rosenheim, Frankfurt und Nürnberg aktiv, haben Erstliga-Erfahrungen in Deutschland gesammelt. Kristian selbst wurde in Litvinov geboren, wo er die Nachwuchsstationen durchlief und seine ersten Profi-Einsätze bestritt, ehe er 2017 den Sprung nach Nordamerika wagte.

2018 schloss sich der 1,84 Meter große und 85 Kilogramm schwere Rechtsschütze der NHL-Organisation der Winnipeg Jets an, stand dabei in 15 NHL-Partien auf dem Eis und erzielte ein Tor und zwei Vorlagen. Für das AHL-Team Manitoba Moose, für welches er seit der Saison 2018/19 unter Vertrag stand, verbuchte Reichel, dessen Cousins Thomas (Eispiraten Crimmitschau) und Lukas (Chicago Blackhawks) ebenfalls dem Eishockey nachgehen, 118 Scorerpunkte in insgesamt 286 Partien. In der vergangenen AHL-Saison markierte der Tscheche in 70 Spielen mit 42 Scorerpunkten, 23 Toren und 19 Vorlagen jeweils persönliche Bestleistungen.

„Wir freuen uns, dass Kristian sich unserer Organisation anschließt. Er ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, der in jeder Partie hart arbeitet. Kristian kann in allen Situationen spielen und ist ein weiterer Rechtsschütze, der sowohl auf der Centerposition als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann. Seine Erfahrungen, die er in Europa und Nordamerika gesammelt hat werden uns guttun“, äußert sich Trainer und Manager Dallas Eakins zum Neuzugang.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Chance. Es wird definitiv eine Umstellung sein, zurück nach Europa zu kommen, aber ich kann es kaum erwarten, vor den großartigen Mannheimer Fans zu spielen. Ich möchte an die letzte Saison in Kanada anknüpfen und alles für das Team geben, um erfolgreich zu sein“, so Reichel selbst zu seinem Wechsel.