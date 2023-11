Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Adler Mannheim sind während der Deutschland-Cup-Pause noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben mit Magnus Eisenmenger einen weiteren Stürmer bis zum Ende der Saison 2023/24 unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige, dessen älterer Bruder Maximilian seit vergangenem Sommer seine Schlittschuhe für die Adler schnürt, spielte zuletzt für AIK Stockholm.

„Aufgrund der Ausfälle von Ryan, Jordan, Stefan und Kris sahen wir uns gezwungen, den Markt zu sondieren und nach Spielern Ausschau zu halten, die uns wieder mehr Optionen in der Zusammenstellung der Angriffsreihen geben. Trotz seines noch jungen Alters hat Magnus bereits in einigen Ligen auf unterschiedlichem Niveau gespielt, die DEL kennt er noch aus seiner Zeit in Augsburg und Frankfurt. Magnus weiß, was es bedeutet, hart zu arbeiten und an seine Grenzen zu gehen. Zudem ist er technisch versiert und läuferisch gut ausgebildet“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara.



Eisenmenger wuchs in Schweden auf, durchlief die Nachwuchsabteilungen von Djurgårdens IF. In der Saison 2017/18 wechselte der in Münster geborene Angreifer erstmals nach Deutschland, absolvierte zwölf Partien für die DNL-Mannschaft der Eisbären Juniors Berlin, in denen ihm sechs Tore und sieben Vorlagen gelangen.

Über die Stationen Frankfurt, damals noch in der DEL2, und Augsburg landete der Linksschütze zur Saison 2022/23 erneut bei den Löwen. Für die Hessen bestritt Eisenmenger 32 Spiele im deutschen Eishockey-Oberhaus, ehe er den Aufsteiger um Vertragsauflösung bat und zu Almtuna IS aus der schwedischen Hockey Allsvenskan wechselte.