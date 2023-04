Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim haben mit Daniel Fischbuch einen weiteren Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Der 29-Jährige, der zuletzt für die Düsseldorfer EG aktiv war, verstärkt die Offensivabteilung und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Erstmals DEL Luft schnupperte Fischbuch in der Saison 2011/12, als er für Düsseldorf fünf Partien in Deutschlands höchster Spielklasse absolvierte. Zum damaligen Zeitpunkt stand der in Bad Friedrichshall geborene Angreifer bei den Füchsen Duisburg unter Vertrag, bestritt in der darauffolgenden Spielzeit auf Leihbasis weitere 28 Partien für die DEG. Im April 2016 schloss Fischbuch sich den Eisbären Berlin an und knackte gleich in seiner ersten Saison erstmals die 20-Punkte-Marke.

So wirklich glücklich wurde der Rechtsschütze in der Hauptstadt aber nicht, im Sommer 2019 folgte der Wechsel nach Nürnberg. Bei den Ice Tigers wusste Fischbuch auf Anhieb zu überzeugen. Mit 19 Toren und 29 Vorlagen war er punktbester Spieler der Franken, spielte sich zudem in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Doch nach nur einer Saison zog es den heute 29-Jährigen zurück nach Düsseldorf, wo er zu den tragenden Säulen des Offensivspiels avancierte. Insgesamt stand Fischbuch in 574 DEL Partien auf dem Eis, erzielte dabei 105 Tore und bereitete weitere 162 Treffer mit vor.

„Daniel ist läuferisch sehr stark, verfügt über einen guten und platzierten Schuss und hat gezeigt, dass er unter anderem auch das Powerplay an der blauen Linie steuern kann. Zudem hat er bewiesen, dass er Verantwortung übernimmt und stets im Sinne der Mannschaft auftritt“, freut sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara auf seinen neuen Angreifer.

Zu seinem Wechsel sagt Fischbuch, der bei den Adlern die Rückennummer 71 erhält, selbst: „Ich kenne Mannheim noch aus meiner Zeit bei den Jungadlern. Entsprechend weiß ich, was mich erwarten wird. Die Ambitionen und Erwartungen der Adler-Verantwortlichen decken sich mit meinen. Natürlich ist es eine unglaubliche Ehre, dass ich künftig mit einem derart großen Traditionsclub um die Meisterschaft spielen darf. Auch auf die Champions Hockey League freue ich mich sehr.“

Der Kader der Adler Mannheim für die Saison 2023/24

Torhüter: Arno Tiefensee, Florian Mnich, Felix Brückmann

Verteidiger: Korbinian Holzer, Denis Reul, Arkadiusz Dziambor, Fabrizio Pilu, Jordan Murray

Stürmer: Taro Jentzsch, Stefan Loibl, Jordan Szwarz, Matthias Plachta, Tim Wohlgemuth, Tyler Gaudet, David Wolf, Simon Thiel, Daniel Fischbuch