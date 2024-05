Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim treiben mit der Verpflichtung des jungen Angreifers Maximilian Heim die Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran.

Die Adler Mannheim haben einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen. Demnach wechselt Maximilian Heim für die kommenden zwei Jahre zu den Adlern. Der 20 Jahre alte Angreifer war zuletzt für Ligakonkurrent Eisbären Berlin tätig, mit dem er vor wenigen Wochen die Meisterschaft gewann. Heim fällt unter das U23-Kontingent und erhält in Mannheim die Rückennummer 86.

„Wir freuen uns, Max zurück nach Mannheim zu holen. Max ist ein sehr guter Schlittschuhläufer und hat eine hohe Arbeitsmoral. Er kämpft in jedem Wechsel und ist ein hervorragender Mannschaftskamerad, der sich jeden Tag verbessern möchte. Seine Größe und sein Kampfgeist werden unser Team bereichern“, beschreibt Trainer und Manager Dallas Eakins den Neuzugang.

„Ich freue mich wahnsinnig darauf, wieder nach Mannheim zurückzukehren. Die Stadt ist für mich während meiner Jungadler-Zeit zu einer zweiten Heimat geworden. Ich habe hier meine besten Jugendjahre verbracht und kann es kaum erwarten, künftig meinen Teil zum Neuanfang bei den Adlern beizutragen. Ich komme mit dem Ziel, so erfolgreich wie möglich zu sein und mich stetig zu entwickeln“, äußert sich Heim zu seinem Wechsel.

Heim wurde in Stuttgart geboren, war aber zunächst im Nachwuchs der Eisbären Berlin aktiv, ehe der 1,91 Meter große und 90 Kilogramm schwere Linksschütze von 2019 bis 2022 den Jungadlern angehörte. In der Saison 2021/22 bestritt Heim seine ersten Profi-Einsätze für den damaligen Kooperationspartner Heilbronn in der DEL2. In der Folge wechselte Heim zurück nach Berlin, absolvierte dort in der zurückliegenden Spielzeit alle 52 Hauptrundenpartien sowie sieben Playoff-Begegnungen. Insgesamt verbuchte Heim dabei zwei Tore und sieben Vorlagen.

Der Adler-Kader 2024/25 in der Übersicht

Torhüter: Arno Tiefensee, Felix Brückmann, Florian Mnich, Leon Willerscheid

Verteidiger: John Gilmour, Leon Gawanke, Jyrki Jokipakka, Paul Mayer, Fabrizio Pilu, Tobias Fohrler, Lukas Kälble

Stürmer: Stefan Loibl, Jordan Szwarz, Kris Bennett, Matthias Plachta, Yannick Proske, Tom Kühnhackl, Maximilian Eisenmenger, Daniel Fischbuch, Ryan MacInnis, Noel Saffran, Luke Esposito, Kristian Reichel, Marc Michaelis, Maximilian Heim