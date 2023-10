Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim müssen auf Topscorer Matthias Plachta aufgrund einer Armblessur in den kommenden Spielen verzichten.

Die Adler Mannheim müssen in den kommenden Partien auf Matthias Plachta verzichten. Der Angreifer zog sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die Augsburger Panther (5:4 n.P.) eine Armblessur zu. Ob Plachta noch vor der Deutschland-Cup-Pause (08. bis 12. November) wieder in den Spielbetrieb einsteigen kann, ist derzeit ungewiss und hängt vom Heilungsverlauf ab.

Plachtas Ausfall wiegt schwer, ist der 32-Jährige aktuell doch Topscorer der Adler. Mit sechs Toren und fünf Vorlagen nach neun Spieltagen führt der gebürtige Freiburger nicht nur die teaminterne Statistik an, sondern rangiert lediglich hinter den beiden Kölnern Alexandre Grenier und Gregor MacLeod in der Topscorer-Wertung der DEL. Plachta ist seit dem 17. September Mannheims bester Torschütze der Clubgeschichte und markierte bislang in insgesamt 539 Partien für die Adler 348 Punkte (138 Tore, 210 Vorlagen). Mit Mannheim gewann er 2015 und 2019 die deutsche Meisterschaft.