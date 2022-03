Lesedauer: ca. 1 Minute

Nun haben die Adler Mannheim Gewissheit: Der aktuelle Tabellendritte der DEL muss für längere Zeit auf die beiden Angreifer Lean Bergmann und Matthias Plachta verzichten.

Der 23-jährige Bergmann verletzte sich im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters am Bein und steht Cheftrainer Pavel Gross bei optimalem Heilungsverlauf sechs bis acht Wochen nicht zur Verfügung.

Wegen einer Beinverletzung muss auch Plachta pausieren. Mannheims drittbester Scorer musste das Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag in Düsseldorfer vorzeitig beenden und fällt rund fünf Wochen aus.

„Für die beiden Jungs tut es mir sehr leid, vor allem für Lean, der in dieser Spielzeit schon einige Spiele verletzungsbedingt verpasst hat. Wir werden ihnen nun die Zeit geben, die sie zur Regeneration benötigen, und hoffen, dass wir sie in den Playoffs wieder auf dem Eis zu sehen bekommen“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara.