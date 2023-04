Lesedauer: ca. 1 Minute

Kris Bennett wird in den kommenden beiden Jahren das Trikot der Adler Mannheim tragen. Der 27 Jahre alte Angreifer stand zuletzt beim HC Lugano unter Vertrag und wird erstmals in der DEL auf Torejagd gehen.

„Mit Kris haben wir einen sehr umgänglichen und universal einsetzbaren Stürmer unter Vertrag genommen, der durch seine Torgefährlichkeit, seine läuferische Fähigkeit, seinen Kampfgeist und Ehrgeiz zu überzeugen weiß“, äußert sich Adler-Manager Jan-Axel Alavaara zum neuen Angreifer.

„Wenn man weiß, dass die Adler an einem interessiert sind, ist es schwer, sich damit nicht ernsthaft auseinanderzusetzen. Mannheim hat den Ruf, zu den besten Organisationen in ganz Europa zu zählen. Für mich ist das die Möglichkeit, mich als Spieler und Person weiterzuentwickeln. Ich habe hohe Erwartungen, und ich will um die Meisterschaft mitspielen“, so Bennett selbst, der im Trikot der Adler mit der Rückennummer 21 auflaufen wird.

Der 1,80 Meter große und 85 Kilogramm schwere Kanadier bestritt nach seiner Nachwuchs- und College-Zeit 2020 seine erste Profisaison für die Stockton Heat in der AHL. Im darauffolgenden Jahr wechselte der Linksschütze in die Organisation der Minnesota Wild. Vor der abgelaufenen Spielzeit entschied sich Bennett für eine neue Herausforderung beim HC Lugano in der Schweiz, wo ihm in insgesamt 35 Partien 24 Scorerpunkte gelangen.

Der Kader der Adler Mannheim für die Saison 2023/24

Torhüter: Arno Tiefensee, Florian Mnich, Felix Brückmann

Verteidiger: Korbinian Holzer, Denis Reul, Arkadiusz Dziambor, Fabrizio Pilu, Jordan Murray

Stürmer: Taro Jentzsch, Stefan Loibl, Jordan Szwarz, Matthias Plachta, Tim Wohlgemuth, Tyler Gaudet, David Wolf, Simon Thiel, Daniel Fischbuch, Kris Bennett