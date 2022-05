Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Adler Mannheim können die Vertragsverlängerung von gleich vier Verteidigern bekanntgeben. So haben Joonas Lehtivuori, Sinan Akdag, Thomas Larkin und Mark Katic ihr Arbeitspapier um jeweils ein Jahr bis 2023 verlängert.

Larkin, italienischer Nationalspieler, wechselte in der Saison 2016/17 vom damaligen KHL-Club Zagreb nach Mannheim. Der körperlich starke Rechtsschütze, der 2009 in der fünften Runde von Columbus gedraftet wurde, hat sich zu einem festen Bestandteil der Mannheimer Hintermannschaft entwickelt. Dem 31-Jährigen gelang zudem der entscheidende Treffer zur Meisterschaft 2019. „Meine Familie und ich sind sehr froh, dass wir weiter in Mannheim bleiben können. Die Stadt, der Club, die Fans – ich könnte es mir nirgends besser vorstellen“, sagt Larkin selbst.

Katic kam 2018 aus Schweden zu den Adlern und besticht durch seine läuferischen Fähigkeiten wie kaum ein Zweiter. Zudem hat er schon häufig sein gutes Spielverständnis und sein Auge für den Mitspieler unter Beweis gestellt. So sammelte der gebürtige Kanadier mit kroatischem Pass in 177 Adler-Spielen bislang 100 Vorlagen, kommt zudem mit wenigen Strafzeiten aus. „Ich freue mich auf meine fünfte Saison im Adler-Trikot. Mit dem Großteil der Jungs erneut um die Meisterschaft zu kämpfen, wird eine große, aber auch eine spaßige Herausforderung, auf die ich mich schon jetzt freue“, so der 32-Jährige.

Wichtige Bauteile der Defensive

Lehtivuori ist ein zuverlässiger und fast fehlerfreier Arbeiter in den Reihen der Adler. Der Finne gehört ebenfalls seit 2018 zum Kader der Adler und darf als absoluter Allrounder bezeichnet werden. Ein guter Schuss, ein gutes Auge, kompromisslos vor dem eigenen Tor, dazu agil und gut auf Schlittschuhen unterwegs – der 33-Jährige ist eine Bank. „Die Mannschaft in Mannheim kämpft immer um die Meisterschaft. Mir und meiner Familie gefällt es ganz grundsätzlich hier, sodass es keinen Grund gab, sich nach Alternativen umzusehen“, so Lehtivuori zu den Gründen.

Seine neunte Spielzeit für die Adler wird Akdag bestreiten. Der deutsche Nationalspieler und Silberheld von Olympia 2018 ist als Defensivpartner von Kapitän Denis Reul gesetzt. Bereits zweimal feierte der türkischstämmige Rosenheimer die Meisterschaft mit den Adlern. Zu seiner neuerlichen Vertragsverlängerung sagt der 32-Jährige: „Ich freue mich extrem auf eine weitere Spielzeit in Mannheim. Ich fühle mich hier sehr wohl und werde wieder alles für eine erfolgreiche Spielzeit geben.“

„Die Spieler, mit denen wir verlängert haben, haben dem Verein in den vergangenen Jahren die Treue gehalten und gehören zu unseren wichtigen Bauteilen in der Defensive. Joonas legt eine tadellose Einstellung an den Tag, ist immer bereit und geht mit der nötigen Aggressivität ans Werk. Mark ist durch seine Kreativität für die Gegenspieler kaum zu fassen, zudem findet er eigentlich immer einen Weg, um Zweikämpfe um den Puck für sich zu entscheiden. Sinan gehört unter anderem in Unterzahl zu unseren zuverlässigsten Spielern, und Thomas bringt allein aufgrund seiner Statur Härte in unsere Verteidigung“, so Adler-Manager Jan-Axel Alavaara.