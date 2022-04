Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das war ein packendes viertes Play-off-Halbfinalspiel, das sich die Adler Mannheim und die Eisbären Berlin geliefert haben. Vor 11.512 Zuschauern gewannen die Hausherren mit 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) und sorgten so nach 0:2-Rückstand in der Best-of-Five-Serie für den Ausgleich. Der EHC Red Bull München wartet damit weiterhin auf seinen Finalgegner.

Die Adler begannen stark und gingen in der sechsten Minute durch Matthias Plachta in Führung. Danach hielt Felix Brückmann die Führung fest: Der Mannheimer Goalie parierte in der elften Minute eine Berliner Großchance und gleich zwei Nachschüsse. Doch in der 19. Minute schlugen die Eisbären zurück: Zach Boychuk nutzte einen Rebound zum 1:1-Ausgleich. Im zweiten Drittel blieben Chancen zunächst Mangelware: Berlins Matt White scheiterte zweimal an Brückmann (27.), auf der Gegenseite hatten Markus Hännikäinen und Andrew Desjardins die besten Gelegenheiten. Das Toreschießen hoben sich die beiden Teams für die letzten gut fünf Minuten des Abschnitts auf. So traf Kevin Clark zum 2:1 für Berlin in Überzahl – was für Unmut bei den Mannheimer Fans sorgte, weil Sekunden zuvor ein Klärungsversuch durch den Linienrichter, freilich unabsichtlich, gestoppt worden war. Keine zwei Minuten später gab es nach einem Foul von Morgan Ellis an Tim Wohlgemuth einen Penalty für die Adler, den Borna Rendulic sehenswert verwandelte. 69 Sekunden vor der zweiten Pause sorgte Nigel Dawes für die Mannheimer 3:2-Führung, als er Eisbär Kai Wissmann vor dem Tor anschoss, von dessen Schoner die Scheibe ins Tor prallte. Das wollte Wissmann offensichtlich selbst wieder gerade rücken: 14 Sekunden vor der Pause traf er zum 3:3-Ausgleich für die Eisbären. In der 53. Minute fiel schließlich die Entscheidung zu Gunsten der Adler: Mark Katic zog von der blauen Linie ab – und Markus Eisenschmid sorgte für die entscheidende Richtungsänderung. In der Schlussphase verteidigte Mannheim mit Mann und Maus und schickte diese Serie ins fünfte und entscheidende Spiel am Donnerstag in Berlin.