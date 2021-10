Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Adler Mannheim stehen nach dem Freitag an der Spitze der Deutschen Eishockey-Liga auf Rang eins – und haben sich das bereits am Donnerstag verdient.

Denn im vorgezogenen Spiel gewannen die Adler mit 2:0 gegen die Kölner Haie, die ihre „Top-Trio-Verfolgerrolle“ damit an den rheinischen Rivalen, die Düsseldorfer EG, weitergeben mussten, die mit einer starken Auswärtsleistung bei den Eisbären Berlin mit 3:1 gewonnen haben. Damit wartet der Deutsche Meister weiter auf einen Heimsieg. Der EHC Red Bull München verlor im Topspiel daheim gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 2:3. Derweil machen die Krefeld Pinguine durch ein 3:1 in Schwenningen weiter Boden gut. Neuling Bietigheim Steelers siegt in der Overtime in Straubing – damit stehen Straubing und Schwenningen aktuell auf den letzten beiden Plätzen.



Die Spiele am Donnerstag und Freitag:

Adler Mannheim – Kölner Haie 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Tore: Mannheim: Szwarz, Desjardins.

Straubing Tigers – Bietigheim Steelers 3:4 (2:2, 0:1, 1:0, 0:1) n.V.

Tore: Straubing: Eder, Akeson, Connolly – Bietigheim: Heard, Jasper, Preibisch, Hauner.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Augsburger Panther 5:0 (1:0, 2.0, 2:0)

Tore: Bremerhaven: Uher (2), Friesen, McGinn, Mauermann.

Eisbären Berlin – Düsseldorfer EG 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Tore: Berlin: Pföderl – Düsseldorf: Zitterbart, Ehl, Olson.

Schwenninger Wild Wings – Krefeld Pinguine 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Tore: Schwenningen: Turbull – Krefeld: Lessio (2), Braun.

Nürnberg Ice Tigers – ERC Ingolstadt 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Tore: Nürnberg: Reimer, Sheehy (je 2), Schmölz – Ingolstadt: Pietta, Storm.

EHC Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Tore: München: Gogulla, Ehliz – Wolfsburg: Machacek, Reichel, Rech.