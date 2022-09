Lesedauer: ca. 1 Minute

Im Kellerduell feiern die Adler Mannheim nach drei Niederlagen zum Auftakt den ersten Saisonsieg im Heimspiel mit 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) gegen den Tabellenletzten Bietigheim Steelers.

Am 4. Spieltag standen sich mit den Adlern Mannheim und Bietigheim Steelers die beiden einzigen noch sieglosen Teams gegenüber. Während Mannheim zumindest am vergangenen Freitag bei der 3:4-Niederlage nach Overtime gegen Bremerhaven den ersten Punkt ergattern konnte, waren die Schwaben noch punktlos.

Vom ersten Anspiel weg versuchte Mannheim die Spielkontrolle zu übernehmen und setzte Bietigheim mit aggressivem Forechecking unter Druck. Doch mehr als ein paar gute Ansätze sollten erstmal nicht herausspringen. Stattdessen wurden die Steelers nach einigen Minuten mutiger und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Eine Unachtsamkeit der Schwaben nutzten dann allerdings die Adler zur 1:0-Führung. Tim Wohlgemuth (12.) verwertete im Slot einen tollen Pass von Youngster Luca Tosto, der von hinter dem Tor viel Übersicht bewies.

Kurz nach Wiederbeginn legten die Kurpfälzer direkt wieder den Gang nach vorne ein und Jordan Swarz verwertete nach nur 78 Sekunden ein Zuspiel von Borna Rendulic zum 2:0. Danach brachte Mannheim die Gäste aus Bietigheim wieder zurück ins Spiel. Ein Abspielfehler in der eigenen Zone von Nigel Dawes nutzte der finnische Steelers-Angreifer Teemu Lepaus zum 1:2-Anschlusstreffer. Daraufhin war Bietigheim drauf und dran den Ausgleich zu erzielen, brachte sich jedoch mit einer eigenen Strafe wieder in Bedrängnis. Markus Eisenschmid ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte in Überzahl einen Abpraller zum 3:1. Doch noch vor zweiten Drittelpause verkürzten die weiterhin frech aufspielenden Bietigheimer auf 2:3. Adler-Torhüter Felix Brückmann konnte einen Schuss nur auf den Schläger von Chris Wilkie abwehren und dieser hatte wenig Mühe einzuschieben.

Nur 17 Sekunden waren im Schlussabschnitt gespielt, als Mannheim das 4:2 durch Tyler Gaudet bejubelte. Dies sollte die Entscheidung sein, da die Steelers trotz weiterer Bemühungen keinen Treffer mehr landen konnten und die Adler in der Defensive besser standen.

Am Ende feiert Mannheim einen verdienten aber nicht überzeugenden ersten Saisonsieg. Bietigheim wartet hingegen trotz guter Leistung auch nach dem vierten Spieltag auf die ersten Punkte der Saison.

Tore: 1:0 (11:37) Tim Wohlgemuth (Luca Tosto, Mark Katic), 2:0 (21:18) Jordan Swarz (Borna Rendulic, Nigel Daws), 2:1 (24:43)Teemu Lepaus (C.J. Stretch), 3:1 (35:22) Markus Eisenschmid (David Wolf, Mark Katic), 3:2 (36:46) Chris Wilkie (Chase Berger, Maximilian Brenner), 4:2 (40:17) Tyler Gaudet (Mathias Plachta, David Wolf)

Strafminuten: Mannheim 4, Bietigheim 2

Zuschauer: 7.550