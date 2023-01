Lesedauer: ca. 3 Minuten

Die Oberbayern statten ihr Eigengewächs mit einem Vertrag bis 2026 aus.

Während die aktuelle DEL-Saison auf die Zielgerade der Hauptrunde zusteuert, basteln die Verantwortlichen der Adler Mannheim am Kader für die kommende Spielzeit. Nach Jordan Szwarz, Denis Reul, David Wolf, Arno Tiefensee, Arkadiusz Dziambor und Florian Mnich hat nun auch Verteidiger Korbinian Holzer sein zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

„Korbi ist eine tragende Säule unserer Defensive“, freut sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara, dass Holzer dem Tabellenzweiten bis mindestens 2024 erhalten bleibt. „Mit seiner Einstellung, mit seinen Führungsqualitäten zieht er seine Mannschaftskollegen mit, ist ein Vorbild für die jungen Spieler. Zudem ist er groß und robust, räumt vor dem eigenen Tor bedingungslos auf und geht seinen Gegenspielern unter die Haut.“

Holzer wechselte im Sommer 2021 aus Yekaterinburg nach Mannheim. Seit dem stand der 34-Jährige in 84 PENNY DEL Partien für Mannheim auf dem Eis. Dabei sammelte er 25 Scorerpunkte. Der Rechtsschütze besticht durch sein Spielverständnis, seinen unermüdlichen Einsatz und die Bereitschaft, sich stets in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

„Die Rahmenbedingungen in Mannheim passen. Auch in dieser Spielzeit haben wir einen starken Kader, spielen trotz einiger Widrigkeiten oben mit. Das sind die Ansprüche, die man in Mannheim hat. Das sind aber auch die Ansprüche, die ich an mich und mein Team habe“, äußert sich Holzer zu seinem Verbleib in Mannheim.

ERC Ingolstadt holt Eigengewächs aus Tampere zurück



Niklas Hübner kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Bereits in der vergangenen Saison hatte der 18-Jährige sein Profidebüt im Trikot des ERC Ingolstadt gefeiert und spielte zuletzt für ein halbes Jahr in der U20 des finnischen Top-Clubs Tappara Tampere.

„Wir haben den Kontakt zu Niklas nie verloren. Deswegen trainierte er in den zwei Wochen rund um Weihnachten und Neujahr während seines Heimatbesuchs auch bei uns mit, hat sich dabei wohl gefühlt und die Veränderungen, die wir vorgenommen haben, sehr positiv aufgefasst. Als Niklas in den Gesprächen signalisiert hat, dass er gerne zurückkommen würde, ging es schnell und wir freuen uns sehr, einen waschechten Ingolstädter aus dem eigenen Nachwuchs in unser DEL-Team integrieren zu können“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan.

Hübner durchlief alle Nachwuchsteams des ERC Ingolstadt und absolvierte am 23. Februar vergangenen Jahres sein erstes Spiel in der deutschen Eliteliga für die Blau-Weißen. Zehn DEL-Partien bestritt der Verteidiger in der Saison 2021/22 für den ERC, bevor er mit der U18-Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft im eigenen Land spielte. Neben seinem ersten Assist in der DEL gelangen dem Linksschützen in der vergangenen Spielzeit in der DNL 27 Scorerpunkte in 28 Partien. Damit war er der Abwehrspieler mit dem besten Punkteschnitt in der höchsten deutschen Nachwuchsliga.

Im Sommer entschied sich Hübner für einen Wechsel in die U20 von Tappara Tampere. Für den Hauptrundenersten der finnischen Nachwuchsliga kam er 23 Mal zum Einsatz.

„Niklas hat in den Trainingseinheiten einen sehr guten Eindruck bei unseren Coaches hinterlassen. Wie für die gesamte Organisation ist es auch für unser Trainerteam eine besondere Freude, jemanden aus dem eigenen Nachwuchs in der DEL-Mannschaft zu haben und ihn in den kommenden Jahren bestmöglich zu fördern. Gemeinsam werden wir mit Niklas ein langfristiges Konzept verfolgen“, erklärt Regan. „Die Begeisterung, wieder für meinen Heimatverein spielen zu dürfen, ist enorm groß. Bereits im Sommer habe ich gesagt, dass es hoffentlich nochmal klappt. Dass es nun so schnell wieder dazu kommt, ist umso schöner und ich will die kommenden Jahre nutzen, um mich ständig weiterzuentwickeln“, sagt Hübner, der ab sofort für die Panther spielberechtigt ist und mit der Rückennummer 27 auflaufen wird.