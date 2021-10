Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mal hü, mal hott. In einer derart langen Saison ist kaum zu erwarten, dass jedes Spiel läuft wie das andere – das zeigten die nur vier DEL-Spiele am Freitag, nachdem der EHC Red Bull München und die Düsseldorfer EG wie gemeldet quarantänebedingt passen mussten.

So haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven noch am Mittwoch ein Ausrufezeichen gesetzt und zweistellig – mit 10:3, um genau zu sein – bei den Bietigheim Steelers gewonnen. Am Freitag jedoch gab es eine 1:2-Overtime-Niederlage im Pinguine-Duell gegen Krefeld. Anders herum lief es für die Kölner Haie, die sich von der 1:6-Packung im Derby gegen Düsseldorf gut erholt zeigten und ebenfalls nach Verlängerung beim ERC Ingolstadt mit 3:2 gewannen. Derweil machten es die Adler Mannheim beim 7:1 gegen Augsburg deutlich, wobei die Panther sogar in Führung lagen. Die Eisbären Berlin unterlagen erstaunlicherweise den Schwenninger Wild Wings mit 1:3.



Die DEL am Freitag:

ERC Ingolstadt – Kölner Haie 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) n.V.

Tore: Ingolstadt: Flaake, Bourque – Köln: Marcel Müller, Ferraro, Moritz Müller.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Krefeld Pinguine 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) n.V.

Tore: Bremerhaven: Eminger – Krefeld: Weiss, Bergström.

Eisbären Berlin – Schwenninger Wild Wings 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Tore: Berlin: Wissmann – Schwenningen: Görtz, Robak, Spink.

Adler Mannheim – Augsburger Panther 7:1 (1:1, 4:0, 2:0)

Tore: Mannheim: Akdag, Szwarz, Dawes, Lehtivuori, Wolf, Rendulic, Katic – Augsburg: Payerl.