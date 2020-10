Lesedauer: ca. 3 Minuten

Ab dem 11. November werden acht Teams der DEL auf Einladung der Telekom den MagentaSport Cup austragen. Das Finale des Turniers ist auf den 12. Dezember terminiert.

In Gruppe A spielen: Krefeld Pinguine, Düsseldorfer EG, Grizzlys Wolfsburg und die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

In Gruppe B spielen: Red Bull München, Adler Mannheim, Eisbären Berlin und die Schwenninger Wild Wings.

Die Teams spielen an insgesamt 24 Spieltagen die besten vier Teams aus, die dann in Halbfinale und Finale den Gewinner ermitteln.

Seit dem Corona-bedingten Saisonabbruch im März stehen die ersten Teams der DEL somit wieder im direkten Wettbewerb gegeneinander. Auf Initiative der Telekom erhalten die teilnehmenden Teams die Chance, Matchpraxis unter professionellen Bedingungen zu erlangen. Alle Spiele werden auf Magenta TV live übertragen.

DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke sagt: „Mit dem MagentaSport Cup bietet die Telekom unseren Clubs und den Spielern die Möglichkeit, auf höchstem Niveau Eishockey zu spielen – und den Fans endlich wieder Eishockey-Übertragungen. Das ist in diesen Zeiten ein wichtiger Schritt. Wir alle freuen uns, somit unseren Sport zurück auf die Bildfläche zu bringen.“

„Ein großer Dank gilt den Eishockey-Fans bei MagentaSport für ihre Treue“, betont Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring. „Die Umstände lassen es derzeit nicht zu, dass die DEL ihren Spielbetrieb rechtzeitig aufnimmt. Dennoch war es für uns ein wichtiges Ziel, dass wir den Eishockey Fans bereits jetzt ein attraktives Live-Angebot zusammenstellen. Unser Angebot reicht von der Nationalmannschaft beim Deutschland Cup über den Magenta Sport Cup mit 8 Top DEL-Teams bis hin zu attraktiven Top-Spielen der DEL2. Damit bieten wir auch weiter das beste Eishockey Live-Angebot in Deutschland“, so Stiegenroth weiter.

Münchens Trainer Don Jackson: „Wir sind sehr aufgeregt und freuen uns über diese Nachricht. Das Team hat in den vergangenen Wochen trotz der schwierigen Situation immer hervorragend mitgezogen und hat jetzt endlich ein Ziel vor Augen: Den MagentaSport Cup nach München zu holen!"



Eisbären Geschäftsführer Peter John Lee: „Dieser Wettbewerb ist ein sehr wichtiges Zeichen für Fans, Partner, die DEL und für den gesamten Eishockeysport in Deutschland. So rückt unser Sport wieder in die öffentliche Wahrnehmung und die Spieler erhalten darüber hinaus Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen.“

DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz: „Die Teilnahme an diesem nationalen Turnier ist ein großartiges und wichtiges Signal für die DEG! Sie ist durch intensive Gespräche mit vielen Beteiligten möglich geworden. Sowohl die Spieler des Teams als auch die Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH haben dabei ihre Bereitschaft bewiesen, den Eishockey-Start für die DEG zu ermöglichen. Mein Dank gilt allen Beteiligten für dieses tolle Zeichen!“



Grizzlys Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf: „Wir haben uns sehr schnell dafür entschieden, an diesem Turnier teilzunehmen. Es ist für das Eishockey und die Clubs ein sehr wichtiger Schritt. Wir freuen uns sehr, auch für alle treuen Fans, dass unsere Sportart endlich wieder präsent sein wird.“



Wild Wings Geschäftsführer Christoph Sandner: „Unser Ziel ist es nach wie vor im Dezember in die Saison 2020|21 zu starten. Ob und mit welchen Teams das möglich sein wird, können wir zum heutigen Zeitpunkt alle nicht einschätzen. Auf jeden Fall wird Christof Kreutzer gemeinsam mit unserem Trainerteam und der Mannschaft alles dafür tun, um uns im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich auf den Saisonstart vorzubereiten. Der MagentaSport Cup bietet hierfür optimale Bedingungen, sich auf hohem Niveau mit anderen Top-Clubs der DEL zu messen. Wir hoffen natürlich alle sehr, dass es mit dem ersten Heimspiel des MagentaSport Cups möglich ist zumindest einigen Fans die neue Mannschaft live in der Helios Arena präsentieren zu können. Wir werden unsere Planungen hierzu frühestmöglich kommunizieren."

Die ersten vier Spieltage auf einen Blick:

Spieltag 1 (11.11.20): Fischtown Pinguins Bremerhaven – Krefeld Pinguine

Spieltag 2 (12.11.20): Adler Mannheim – Red Bull München

Spieltag 3 (13.11.20): Eisbären Berlin – Schwenninger Wild Wings

Spieltag 4 (14.11.20): Grizzlys Wolfsburg – Düsseldorfer EG

Die Spiele finden wochentags um 19.30 Uhr, samstags um 17.00 Uhr und sonntags um 14.00 Uhr statt.