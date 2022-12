Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Düsseldorfer EG konnte nach dem Derbysieg gegen die Kölner Haie und auch das zweite NRW-Duell für sich entscheiden. Gegen die Iserlohn Roosters feierte die DEG einen 4:1-Sieg.

Im ersten Spielabschnitt fiel lediglich ein Treffer, den die Gäste aus dem Sauerland bejubeln durften. Bis dahin waren die Spielanteile relativ gleichmäßig verteilt. Die DEG gewann viele Scheiben und überbrückte das Mitteldrittel durch sicheres Passspiel und tolle Kombinationen. Die körperliche Komponente war ebenfalls vorhanden und die Roosters versuchten irgendwie in das Spiel zu finden. Hannibal Weitzmann auf Seiten des IEC und sein Pendant Henrik Haukeland schienen zunächst unüberwindbar zu sein. Die zwei Goalies hatten großen Anteil am Spielstand bis zu diesem Zeitpunkt. Dann durften sich aber die Sauerländer über den überraschenden 1:0-Führungstreffer freuen. Eric Cornel brachte seine Farben nach vierzehn Minuten auf die Anzeigetafel. Düsseldorf brauchte etwas Zeit, schüttelte sich und war dann wieder im Wettkampfmodus. Einen Torerfolg konnten die Rheinländer allerdings nicht verbuchen, somit ging es mit einem Rückstand in die Drittelpause.

Der Gastgeber kam mental stark aus der Kabine und dominierte das zweite Drittel in vielen Sequenzen. Jetzt war die DEG im Derby-Flow und setzte die Roosters unter Druck. Eine Einzelaktion von Philip Gogulla, der sich gegen vier IEC-Spieler durchsetzen konnte und den Puck mit der Rückhand an Weitzmann vorbei brachte, sorgte mit seinem sechsten Saisontreffer für den verdienten 1:1-Ausgleich. Es war eine absolute Willensleistung, was auch sein Jubel verdeutlichte. Iserlohn konnte sich wieder fangen und versuchte jetzt auch den zweiten Treffer zu erzielen, dieses Vorhaben gelang allerdings der DEG in Person von Alec McCrea, der die Scheibe vier Minuten vor der Sirene im Gäste-Tor zur 2:1-Führung unterbrachte. Die Roosters konnten in diesem Drittel keine Duftmarken mehr setzen und mussten diesen Rückstand mitnehmen in die Katakomben.

Sechs Minuten nach Beginn der dritten zwanzig Minuten schlug der Gastgeber erneut zu. Im Power-Play knallte Mikko Kousa den Puck in die Maschen zum 3:1. Weitzmann hatte gegen diesen Strahl keine Abwehrmöglichkeit. Auf der anderen Seite wehrte Haukeland drei Abschlüsse hintereinander aus unmittelbarer Nähe in starker Manier ab und auch weitere Versuche der Roosters, den Spielstand noch einmal zu verändern, sollten nicht zum gewünschten Erfolg führen. Die DEG ihrerseits wollte Treffer Nummer vier und investierte alles dafür. Allerdings klappte es nicht bei Fünf gegen Fünf, sondern Dank Mithilfe der Sauerländer, die bereits knapp vier Minuten vor Schluss den Torwart für einen sechsten Feldspieler zogen. Trotzdem muss man dann auch erst mal ein Tor erzielen, denn oft schafft die Mannschaft in nummerischer Überzahl, was die DEG in der Vergangenheit zu spüren bekam, doch noch einen Treffer. Die Landeshauptstädter verteidigten souverän und abgeklärt und nahmen die Gäste so aus dem Spiel. Alexander Blank war es dann vorbehalten, das Empty-Net-Tor zum 4:1-Endergebnis zu erzielen. Auch danach agierten die Sauerländer weiterhin ohne Torhüter und ermöglichten den rot-gelben Kufencracks sogar noch die Option zu einem weiteren Treffer. Tatsächlich hatte die DEG hochkarätige Chancen auf den fünften Torerfolg, brachte aber viermal hintereinander den Puck nicht unter im Tor und ein Roosters-Spieler fungierte sogar als Torhüter und stand im Tor. Das Auslassen dieser Gelegenheiten sollte sich aber nicht rächen und nach Spielende konnten sich die DEG-Spieler über den fünften Sieg im sechsten Spiel freuen. Iserlohn hingegen kassierte die zweite Niederlage.

Bereits während der Woche steht der nächste Spieltag an. Jeweils am Dienstag treffen die zwei Mannschaften auf ihre nächsten Gegner. Die Düsseldorfer EG bittet die Adler Mannheim im PSD Bank Dom zum Duell, am Seilersee erwarten die Iserlohn Roosters die Fischtown Pinguins Bremerhaven.