​655 Tage lang mussten die Fans in Köln darauf warten, dass ein rheinisches Derby wieder vor Zuschauern stattfinden konnte. 11.400 Fans kamen – so viele, wie derzeit erlaubt sind. Doch am Ende mussten die Haie-Fans sich selbst feiern, die DEG-Anhänger konnten sich dagegen auch über ihr Team freuen, das trotz sechs Ausfällen mit 6:1 in der Domstadt gewonnen hat.

Lediglich in den Anfangsminuten hätte Köln in Führung gehen können, schwächte sich dann aber rund um die erste Pause selbst mit zahlreichen Strafen. Lange 3:5-Unterzahlphasen überstanden die Haie zwar, doch als die DEG in einer verbliebenen einfachen Überzahl auf 2:0 erhöhte und in eine sich anbahnenden KEC-Drangphase hinein das 3:0 markierte, war das Spiel praktisch gelaufen.



Deutlich wurde es am Dienstagabend auch in Straubing, wo die Tigers mit 6:2 gegen Iserlohn Roosters gewannen. Der ERC Ingolstadt besiegten Krefeld mit 3:1 und den Nürnberg Ice Tigers gelang ein 3:2-Penalty-Erfolg in Wolfsburg, der im Abstiegskampf wichtig ist. Doch nach dem Dienstag steht Nürnberg weiterhin auf Rang 14, Schwenningen auf 15.

Am morgigen Mittwoch folgen noch die Partien Augsburg – Berlin und Bietigheim – Bremerhaven.

Die Spiele am Dienstag:

Kölner Haie – Düsseldorfer EG 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Tore: Köln: Uvira – Düsseldorf: O`Donnell (2), Postel, Nowak, Proft, Fischbuch.

ERC Ingolstadt – Krefeld Pinguine 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Tore: Ingolstadt: Quaas, Simpson, Aubry – Krefeld: Bracco.

Straubing Tigers – Iserlohn Roosters 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)

Tore: Straubing: Akeson (2), St. Denis, Leier, Elsner, Brunnhuber – Iserlohn: Jentzsch, Ziegler.

Grizzlys Wolfsburg – Nürnberg Ice Tigers 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) n.P.

Tore: Wolfsburg: Rech, Machacek – Nürnberg: Schmölz, Stoa, Reimer.