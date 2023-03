Lesedauer: ca. 1 Minute

Heute Abend starten die Pre-Playoffs in der DEL. Um 19:30 Uhr empfängt die Düsseldorfer EG die Löwen Frankfurt zu Spiel 1 der Serie im PSD Bank Dome.

Die Gemüter hätten nach dem letzten Hauptrundenspiel bei beiden Mannschaften wohl unterschiedlicher nicht sein können. Während die DEG durch die Niederlage gegen Mannheim noch den direkten Einzug ins Viertelfinale verspielte, konnten die Löwen Frankfurt durch den Sieg gegen Augsburg als Aufsteiger den Einzug in die Pre-Playoffs feiern. Jetzt kommt es also zum ersten Spiel der Best-of-Three Serie. Die vier Hauptrundenspiele der beiden Teams geben noch keinen Indikator wer in dieser Serie die Oberhand behält. Die ersten beiden Partien entschieden die Hessen für sich (4:3 und 4:2). Die letzten beiden Aufeinandertreffen gewann dann die DEG (4:1, 2:1 PSO). Die Buchmacher sehen im ersten Spiel die DEG mit einer 1.98 Quote vorne. Auf einen Sieg der Löwen Frankfurt bekommt man eine 3.15 Quote. Bei bet-at-home bekommt ihr eine 10.0 Quote auf die DEG und eine 11.0 Quote für die Löwen Frankfurt.

